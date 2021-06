Mujer de Houston se quitará más de 10 libras de tejido en sus senos; usa brasier talla 36 O y no soporta más los dolores

TEXAS – Una mujer de Houston se someterá a una cirugía que le cambiará la vida.

Renee Lawrence usa brasier talla 36 O y dice que en su vida diaria enfrenta retos incomodos que le causan dolor, por esas razones ha decido someterse a una cirugía para remover más de 10 libras de tejido de sus senos, según narró en una entrevista con KHOU 11.

“Siempre es algo realmente pesado. A veces tengo complicaciones para respirar y batalló para dormir cómodamente”, dijo Lawrence.

Her plastic surgeon says the procedure isn’t cosmetic in her case; it’s medically necessary. https://t.co/lByRAQMabf .@KHOUStephanie

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) June 22, 2021