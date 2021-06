Conoce a los diputados migrantes de Los Ángeles que irán al Congreso mexicano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tres inmigrantes mexicanos, radicados en Los Ángeles, serán diputados plurinominales en la cámara baja del Congreso de la Unión en México, a partir del 1 de septiembre.

Se trata de María Elena Serrano Maldonado por el PRI mientras que Mario Torres y Olga Leticia Chávez Rojas fueron propuestos por Morena. Serrano y Torres se dedican a las Bienes Raíces y Chávez Rojas es empleada de una conocida tienda comercial.

Serrano Maldonado es muy conocida entre las organizaciones proinmigrantes. Nació en Michoacán, vive en la ciudad de Downey en el condado de Los Ángeles y es madre de una hija y abuela de una niña.

“Mi papá y mi abuelo fueron braceros. Yo llegué a California en 1964 y crecí de campo en campo. Como no había quien nos cuidara, mis padres nos llevaban con ellos a trabajar“.

Así que desde niña le entró al trabajo del campo en el norte de California y el estado de Oregon. “Trabajé en la uva, el melón, la almendra y el tomate hasta que me gradué de la secundaria”,

Dice que desde la adolescencia se convirtió en una activista por las mujeres que no recibían buen trato de los mayordomos de los campos agrícolas. “También ayudé a muchos campesinos a que aprendieran a escribir”.

Cuando su familia vino a vivir a Los Ángeles, en la década de los 80 comenzó a colaborar con los clubes de mexicanos. “Aunque no soy de Zacatecas, fui presidenta de la Federación de Clubes Zacatecanos entre 1982 y 1985”. También fue vicepresidenta del Club Cultural de Michoacán en varios periodos.

Su belleza la hizo sobresalir y en 1980 ganó el título Señorita México Los Ángeles. También fue tesorera y prosecretaria del Comité Mexicano Cívico Patriótico. Actualmente forma parte de la organización Mujeres Extraordinarias y del Consejo de Federaciones Mexicanas.

“Aún no recibimos la certificación como diputados plurinominales, pero me sentí muy emocionada cuando me dieron la noticia. Yo estaba en el lugar número 9 de la lista de plurinominales por la circunscripción que abarca Hidalgo, Colima, Michoacán y el estado de México. Muchos me decían que no tenía oportunidad y yo siempre pensé que si era de Dios, iba a ser diputada”.

Pero más allá de la emoción, afirma que será una responsabilidad muy grande, representar a los migrantes en el Congreso mexicano. “Estaré viajando cada semana a la ciudad de México. Son solo tres horas de vuelo y la distancia no es muy larga. Mi trabajo estará allá y aquí”.

Precisa que será una diputada que haga presencia y escuche. “Vamos a legislar por los derechos plenos de los migrantes y tenemos toda una agenda para ayudar a la comunidad como siempre lo hemos hecho”.

Uno de los temas que más le interesa promover es el voto de los migrantes y asegura que se siente honrada de formar parte de la primera generación de diputados migrantes que van al Congreso Mexicano.

Inmigrante de Veracruz

Mario Torres llegó a los 17 años de su natal Coatzacoalcos, Veracruz para estudiar una maestría en administración en la Universidad de California en Los Ángeles, recién graduado de la carrera de ingeniero industrial.

“Juntamos mis ahorros y los de mis papás, pero además pedí préstamos para pagar la maestría. Cuando terminé me puse a buscar trabajo en Los Ángeles porque pensé que trabajando desde acá podría pagar más rápido mi deuda estudiantil”.

La UCLA le había dado un permiso de trabajo por un año al terminar la maestría. “Solicité empleo en muchas empresas, pero todos me decían que no patrocinaban visas de trabajo. Y por no ser residente se me cerraban muchas puertas”.

Sin embargo, platica que tenía mucha fe en Dios y seguía buscando empleo sin desmayar. “¡Tranquilo! Vas a encontrar algo, me decía a mí mismo”.

Fueron un par de compañeros de UCLA quienes le hablaron de una empresa cuyo propietario era un mexicoamericano, quien le dio la oportunidad de trabajar.

“Tuve mucha suerte porque la empresa me patrocinó una visa de trabajo, y en ese entonces solo se daban 55,000 al año en el país. Las fuerzas del universo se alinearon y me tocó ser uno de los que alcanzó una de esas visas con duración de tres años”

Trabajó en esa empresa durante 8 años. “La verdad fui un empleado modelo. Le puse muchas ganas y me ayudaron a obtener mi residencia porque les hice ganar dinero”.

En la actualidad, Torres es dueño de una empresa inmobiliaria. “Tengo licencia de bienes raíces, para préstamos de casa, seguros de vida y cuentas de ahorro”.

Fue a través de su trabajo que se dio cuenta de la fuerza latina. “Están en todo, en la construcción, en la seguridad, en los restaurantes, en los estacionamientos. No tenían documentos, pero le echaban muchas ganas para llevar la papa a sus familias”.

Así fue como conoció a muchos líderes en Los Ángeles. “Con MORENA tengo afinidad desde 2015-2016 cuando tuve que ir a vivir a Coatzacoalcos durante dos años al enfermar mi papá. Conocí morenistas que eran candidatos a alcalde por el sur de Veracruz y me gustan los programas sociales de apoyo para los de abajo y para los estudiantes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además de los proyectos que desarrolla en el sur de México como el Tren Mayo, la refinería Dos Bocas y el corredor interoceánico”.

Este año le dieron la oportunidad de ir en el número 10 de la lista de plurinominales por la circunscripción que abarca Veracruz, Chiapas, Yucatán, Campeche, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo.

“La veía difícil que fuera a quedar, y aún estoy esperando la constancia. Hay como 150 impugnaciones federales que podrían provocar cambios en las plurinominales, pero esperamos quedar y ya me estoy preparando”.

Como diputado plurinominal, dice que quiere hacer un excelente trabajo para mejorar la vida de los inmigrantes. “Por lo pronto quiero hablar y escuchar a todas las organizaciones migrantes para conocer las más de 200 problemáticas que existen porque yo conozco 20 o 30”.

Su base, dice, estará en Los Ángeles y espera poder hacer mucho de su trabajo de manera virtual.

Torres tiene 43 años y es soltero. “Soy un migrante que he pasado dificultades como todos. Me identifico con la causa migrante y quiero ayudar a que se hagan cosas buenas”.

Inmigrante de Monterrey

Olga Leticia Chávez Rojas, una madre de dos hijos, residente de la ciudad de BellFlower en el condado de Los Ángeles, es también diputada plurinominal por Morena.

“Yo soy de Monterrey. Vine por primera vez en 1983. Me regresé a México en 1992 y en 1998 volví a Los Ángeles. Desde entonces aquí he vivido”.

Dos meses antes de la elección del 6 de junio, la invitaron a poner su solicitud como candidata a diputada plurinominal migrante por la segunda circunscripción que comprende Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes y Querétaro.

“Me tocó el quinto lugar en la lista y cuando me avisaron que había quedado como diputada plurinominal, me puse muy contenta y orgullosa”.

Chávez Rojas dice que siempre ha trabajado en la lucha social y por eso es que MORENA la consideró para ir en las listas plurinominales.

“Soy una activista social que conoce las necesidades de los migrantes. Aquí trabajé en la campaña del concejal Gil Cedillo y en la de Bernie Sanders”.

Añade que nunca pensó que sería diputada porque nunca ha luchado por un puesto, pero como diputada migrante se enfocará en la causa de los inmigrantes.

“Una vez que me den la constancia, voy a extender mis redes sociales para estar al alcance de todos, pero sobre todo voy a incrementar mi presencia física porque no hay nada como el contacto cara a cara”.