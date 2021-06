Estadounidense se vuelve multimillonario en horas con la criptomoneda Rocket Bunny por error de Coinbase

Un estadounidense de Manchester invirtió $20 dólares en la moneda conocida como Rocket Bunny y al día siguiente cuando revisó su cuenta, la misma decía que su inversión tenía un valor de $1.4 billones de dólares. Como es lógico el “billonario” intentó vender su activos pero se encontró con que al intentar cambiar su dinero de cartera no tenía el mismo precio.

Como había hecho sus transacciones a partir de la plataforma Coinbase, intentó contactarlos para saber cómo podía hacer para recibir el monto de dinero que aparecía en su cartera.

La respuesta a sus preguntas llegaron dos días más tarde según lo que él mismo narra en su cuenta de Twitter, a Christopher Williamson le dijeron que hubo un “error de visualización” y que lo iban a solucionar para que se reflejara su cotización real.

Tristemente los 173 billones de dólares que pensó que tenía de ganancia en realidad nunca existieron y además su cuenta fue temporalmente congelada mientras el equipo de Coinbase resolvía el problema técnico.

Posteriormente Williamson denunció que Coinbase solo le dio respuestas cuando su tuit en el que explicaba que no podía mover sus Rocket Bunny y había acaparado suficiente atención.

Aunque no fue una broma de mal gusto, sino tal y como le explicó la plataforma de intercambios “un error visual” Williamson se lo ha tomado a chiste y pareciera que va a seguir poniéndole fe a la moneda de pingüinito.

El jóven inversionista ha recalcado que el problema no tuvo nada que ver con la moneda sino con la plataforma de compraventa. Williamson ha declarado en varias oportunidades que fue “Coinbase quien no lo ayudó”.

Por ahora seguirá soñando con su yate en forma de pingüino, pero pareciera que no se niega a seguir apostándole a las criptomonedas.

