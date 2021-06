Jennifer Aniston no tiene intención de buscar a su “media naranja” por internet

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz Jennifer Aniston no ceja en su empeño de encontrar algún día al hombre de su vida, pero como ha reconocido ella misma en su última entrevista a la revista People, por el momento se ceñirá a las vías tradicionales en lo que conocer a posibles pretendientes se refiere.

Pese a la comodidad que ofrecen ahora las nuevas tecnologías en este sentido, a la actriz de 52 años no le generan demasiada confianza las aplicaciones de citas y otros servicios similares que se encuentran actualmente en la web. “No, no lo haría. Me voy a limitar a las formas normales de ligar. Como que alguien me pida salir. Esa es la manera que siempre he preferido”, ha revelado así de tajante en su última conversación con la revista, en la que también ha dejado patente que volver a casarse, en su caso por tercera vez tras sus fallidos matrimonios con Brad Pitt y Justin Theroux, no se encuentra precisamente entre sus actuales prioridades.

“No, no es algo que esté ahora mismo en mi órbita, pero sí me gustaría encontrar a un compañero de vida fantástico”, ha añadido Jennifer en su sincera conversación. La estrella de la comedia, quien recientemente protagonizó una de las reuniones especiales más esperadas del año junto a sus compañeros de la emblemática serie “Friends”, quiere llevar una vida apacible y relajada, llena de satisfacciones y sin necesidad de que sus relaciones amorosas tengan que verse refrendadas con “documentos legales”: “Sólo quiero disfrutar de la vida y divertirme con quienes la comparto. Eso es todo a lo que deberíamos aspirar, no tiene por qué haber documentos legales de por medio para que algo sea significativo”, concluyó.

