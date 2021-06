California cubrirá rentas atrasadas para gente de bajos recursos al extender la moratoria de desalojos

El estado de California invertirá $5,200 millones de dólares para cubrir las rentas atrasadas de la gente de bajos recursos que se vio afectada por la pandemia y así evitar los temidos desalojos, anunció el gobernador Gavin Newsom este viernes.

La moratoria de desalojos estaba programada para expirar la semana próxima, pero Newsom logró un acuerdo de última hora con líderes del legislativo estatal para evitar un posible desalojo en masa. El gobierno del estado afirmó que se trata del programa de asistencia para la renta más grande y abarcador de Estados Unidos.

La extensión también incluye el 100% de pagos atrasado de servicios como la luz y el agua para personas de bajos recursos que fueron afectadas por la pandemia y se limpiará el historial de crédito y renta para los inquilinos impactados.

“California está regresando de la pandemia con un rugido, pero los impactos económicos del COVID-19 continúan pegando de manera desproporcionada a muchos californianos de bajos recursos, inquilinos y pequeños propietarios por igual”, dijo Newsom, quien está haciendo su mejor esfuerzo para evitar ser destituido por elección revocatoria.

CA is roaring back but the impacts of the pandemic continue to burden many Californians – especially low-income folks struggling with rent & utilities.

We've reached a deal with the legislature.

CA will have the largest & most comprehensive rent assistance program in the U.S. pic.twitter.com/QMC50fjFca

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) June 25, 2021