Denuncian despiadada golpiza de siete alguaciles del Sheriff de Los Ángeles: la víctima recibió hasta 86 golpes

Un hombre que regresaba de su trabajo fue golpeado de manera despiadada por varios alguaciles del Sheriff de Los Ángeles en un incidente de brutalidad policial que según sus abogados incluyó hasta 86 injustificados golpes al individuo en una calle de Inglewood.

Los hechos ocurrieron el 4 de mayo de 2020 cuando los oficiales le pidieron a Christopher Bailey detener su auto sobre Prairie Avenue. Los abogados del hombre afroamericano de 37 años dicen que dos alguaciles del Departamento del Sheriff lo sacaron de su auto y empezaron a golpearlo y que luego otros cuatro oficiales continuaron con la golpiza sin ninguna razón.

Según los abogados, que interpusieron una demanda civil, al hombre lo golpearon entre 64 y 86 veces y tan solo en el rostro le propinaron entre 35 y 44 golpes.

El 2020 fue un año de múltiples acusaciones de brutalidad policial en contra del Sheriff de Los Ángeles, incluyendo el de la trágica muerte del joven Andrés Guardado.

Resulta que Bailey es sobrino de Craig Hodges, una exestrella de la NBA con los Chicago Bulls y que actualmente es coach asistente de Los Angeles Lakers. Hodges hizo la denuncia de la golpiza en una conferencia de prensa esta semana según reporto ABC7 y pidió a la fiscalía general de California iniciar una investigación por violación de derechos civiles. Hodges dijo que fueron siete alguaciles los que abusaron de su sobrino.

The brutal May 2020 beating during a traffic stop left shattered bones in Christopher Bailey's face, knocked out teeth, and left him unable to see out of one eye.https://t.co/4gxYG6qya7

— LAist (@LAist) June 23, 2021