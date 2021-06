No, gracias: Floyd Mayweather le cerró las puertas a Óscar de la Hoya

Óscar de la Hoya anunció su regreso al ring. El mexicano-estadounidense se contagió por la ola de boxeadores retirados que han decidido regresar al cuadrilátero. Sin embargo, De la Hoya quiere hacerlo a lo grande. Después de enfrentar a Vitor Belfort, “Golden Boy” manifestó su deseo de pelear contra Floyd Mayweather y “Canelo” Álvarez, pero el CEO de “Money” ya expresó no estar interesado.

El regreso de Óscar de la Hoya genera una gran expectativa en el mundo boxístico. Su pelea contra el ex campeón de la UFC convierte la vuelta de “Golden Boy” en un evento más que atractivo. Sin embargo, el boxeador nacido en California va por más. Mayweather es uno de sus objetivos, pero “Money” no estaría muy a gusto con la idea, así lo expresó el director ejecutivo de Mayweather Promotions, Leonard Ellerbe.

“Absolutamente no, nunca sucederá. No hay ningún interés en hacer eso (…) Óscar solo está tratando de usar el nombre de Floyd para generar un rumor sobre lo que está intentando hacer. Nadie realmente le está prestando atención”, expresó Ellerbe en SportsMap Radio.

El 5 de mayo de 2007 ambos peleadores de enfrentaron en el MGM Grand Arena en Las Vegas, Nevada. El evento fue denominado “The World Awaits” y Floyd se llevó la victoria en decisión dividida sobre De la Hoya.

