Residente del Champlain Towers South demanda a la Asociación de Condominios después del derrumbe de una de sus torres

Una demanda colectiva se presentó en el 11 ° Tribunal de Circuito de Florida contra la Asociación de Condominios Champlain Towers South en Surfside, por un residente que posee una propiedad en el edificio, la primera demanda presentada después del colapso parcial del jueves que dejó al menos cuatro personas muertas.

La demanda fue presentada por el bufete de abogados Brad Sohn, en nombre del demandante Manuel Drezner y “otros en situación similar” a las 11:29 p.m. el jueves por la noche, horas después del colapso parcial del edificio de condominios de 12 pisos en la ciudad de Surfside.

El demandante Manuel Drezner es propietario y residente de una unidad en el condominio Champlain Towers South.

La demanda pide $5 millones de dólares por daños “debido a los actos y omisiones del Demandado y su falta de protección adecuada de las vidas y propiedades de los Demandantes y los miembros de la Clase”.

La demanda continúa diciendo que la asociación de condominios “ignoró los derechos del Demandante y los miembros de la Clase al hacer lo siguiente de manera intencional, voluntaria, imprudente o negligente: no tomar las medidas adecuadas y razonables para garantizar la seguridad y protección de sus residentes y su propiedad, no revelar a sus residentes y visitantes que no contaba con las medidas de seguridad adecuadas para proteger a los ocupantes de Champlain Towers South, no tomar las medidas disponibles para evitar el colapso catastrófico del edificio y no monitorear el edificio y las actividades que llevaron a al derrumbe del edificio, entre otras cosas”.

La causa del colapso sigue bajo investigación y los funcionarios dicen que probablemente pasarán meses antes de que sepamos la causa real.

Un ala del edificio de 12 pisos en la comunidad de Surfside se derrumbó con un rugido alrededor de la 1:30 a.m. del miércoles.

El alcalde de Surfside, Charles Burkett, confirmó el jueves que se estaban realizando trabajos en el techo del edificio.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo el viernes por la mañana que el número de muertos había aumentado a cuatro, mientras que 159 personas estaban desaparecidas y 120 personas fueron contabilizadas.

Específicamente, 55 de los 136 apartamentos del edificio se desplomaron. El ala noreste del edificio Champlain Towers o un tercio del edificio colapsó por completo en las primeras horas del jueves.

Los equipos de rescate del condado Miami-Dade trabajan en turnos de cuatro horas en la búsqueda de sobrevivientes del edificio colapsado.