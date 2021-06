Virgin Galactic, con autorización de la FAA para llevar turistas al espacio: sus acciones se disparan un 35%

Virgin Galactic anunció este viernes que la Administración Federal de Aviación (FAA) concedió a la compañía la licencia que necesita para transportar pasajeros en futuros vuelos espaciales mientras la empresa completa las pruebas de desarrollo.

Después del anuncio las acciones de la compañía se dispararon este viernes un 38.9%, su mayor subida en un solo día para cerrar a $55.91 dólares por acción.

La FAA había concedido a la compañía del millonario Richard Branson una licencia de lanzamiento para realizar vuelos al borde del espacio. Virgin Galactic está completado un programa de validación y a finales de mayo realizó el primer vuelo la nave Unity que experimentó la microgravedad al llegar al borde del espacio para después regresar a la atmósfera y aterrizar en la pista sede de la compañía en el Spaceport America en Nuevo México.

Full Commercial Launch license ✅ Our recent #Unity21 spaceflight performed well against all flight objectives and marks the first time the FAA has licensed a spaceline to fly customers. Next up in our test program – a fully crewed spaceflight this Summer https://t.co/y0P69gofbK pic.twitter.com/fAUWxp8YNy

