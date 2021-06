El Instituto Cultural Mexicano convoca a un concurso de ensayo sobre Dolores Huerta

El Instituto Cultural Mexicano convoca a los estudiantes de la escuela intermedia y secundaria de Estados Unidos a participar en el concurso de ensayo de 2021 sobre Dolores Huerta titulado “Walk it, like I talk it”.

Todos los ensayos deben enviarse antes del 7 de julio de 2021, antes de las 5:00 p.m.

Los ganadores serán anunciados una vez que el panel de jueces termine de revisar cada ensayo enviado.

El concurso rinde homenaje a Dolores Huerta, defensora de la justicia social y el respeto por la dignidad humana.

Este concurso de ensayo se centra en alentar a los jóvenes estudiantes a aprender sobre el legado que ella comenzó en los años 70 y que ha trascendido hasta nuestro presente.

Dolores Huerta es una de las activistas laborales hispanas más influyentes del siglo XX y una líder prominente del movimiento chicano de los derechos civiles.

Junto a César E. Chávez, fundó la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW), donde luchó por los derechos civiles de los latinos y los trabajadores agrícolas. Sus logros más importantes han sido a través de manifestaciones no violentas como protestas y marchas. La pasión y el éxito de Dolores Huerta por el activismo no han pasado desapercibidos. Ha recibido muchos importantes reconocimientos, como el Premio Eleanor Roosevelt de Derechos Humanos en 1998 y la Medalla Presidencial de la Libertad en 2012.

El título “Walk it, like I talk it” está inspirado en la famosa cita de Dolores Huerta “Camina con nosotros por las calles hacia la historia. Sal de la acera”.

El concurso es bilingüe (inglés y español).

