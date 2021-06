Estrellas acrobáticas: Chicharito y Carlos Vela lideran equipo de MLS en desafío de habiliades contra la Liga MX

En los últimos años, la MLS ha apostado al buen espectáculo para atraer público, y esta campaña no será la excepción. La liga realizará el clásico desafío de habilidades, en una competencia que medirá a los más talentosos jugadores de la MLS y de la Liga MX. Y curiosamente, los primeros anunciados del equipo de la MLS son las dos grandes estrellas de México que militan en la liga: Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Vela.

Ocho jugadores de la MLS se enfrentarán a ocho jugadores de la Liga MX. Un espectáculo más que atractivo, en el que las mejores figuras del continente no solo disputarán un partido, sino que también podrán exhibir sus talentos individuales con el balón.

Chicharito y Carlos Vela compartirán equipo después de hacerlo hasta en 30 oportunidades con la selección mexicana.

“CH14” es el máximo goleador de la MLS esta temporada, con 10 goles. También dio una asistencia. Por su parte, Carlos Vela suma un gol y tres asistencias.

It's back! ⚡️

The #MLSAllStar Skills Challenge pres. by @ATT 5G returns August 24, featuring the best of @MLS against the best of @LigaBBVAMX! pic.twitter.com/PIbVD9yEyM

— Major League Soccer (@MLS) June 29, 2021