Incendios en el Oeste se agrandan y multiplican con la ola de calor

Decenas de incendios en la costa oeste de Estados Unidos, en los estados de California, Oregon y Washington, han crecido durante las últimas horas durante la intensa ola de calor que azota esa región del país, en la que se han llegado a registrar temperaturas cercanas a los 122 grados F (50 grados C).

Según datos de este martes del Departamento de Protección contra Incendios de California, conocido como Cal Fire, los bomberos en el estado dorado se encuentran luchando contra las llamas de tres “grandes incendios” y otra decena de fuegos menores, que han quemado en conjunto más de 6,300 hectáreas.

El incendio más grande en California en estos momentos, que ha quemado unas 5,400 hectáreas hasta el momento, se encuentra en el condado de Siskiyou, cerca de la frontera con Oregon.

EVACUATION WARNINGS: Video shows smoke from the Lava Fire around Mount Shasta, California as the wildfire grew to more than 1,400 acres on Monday. Evacuation orders were issued for area residents and roads were closed. pic.twitter.com/aZLvdaulP3

Las llamas del “Incendio Lava”, como lo han bautizado las autoridades, han provocado la evacuación de más de 10,000 residentes por miedo a que lleguen a las zonas residenciales cercanas y, hasta ahora, las tareas de contención han logrado retener el 20 % de este incendio.

Potentially serious situation developing in far NorCal near Weed along Hwy 97 (rural subdivisions east of Lake Shastina). Significant WUI concerns if fire crosses hwy, which now seems likely. Record temps, record dry veg, & strong winds. #CAwx #CAfire #LavaFire pic.twitter.com/B4VjWqZIRJ

California vivió en 2020 el peor año de su historia en cuanto a número de incendios y superficie quemada, ya que ardieron más de cuatro millones de acres, que son 1,618,742 hectáreas.

De acuerdo con Cal Fire, el estado sufrió el año pasado más de 9,900 incendios, casi 10,500 estructuras fueron dañadas, y se confirmaron 33 muertes relacionadas con los fuegos.

Por otro lado, el Departamento de Silvicultura de Oregón (ODF, en sus siglas en inglés), estado en el que hay una decena de fuegos activos, ha decidido cerrar varios parques naturales “hasta que el riesgo de incendios baje a moderado”, según un comunicado de este martes.

Many ODF districts have entered high or extreme fire danger. Some activities like fireworks & off-road riding are banned on most ODF-protected lands.

Curious about your area? There's a map for that! Visit https://t.co/YJ0cCa1sDw and click Fire Restrictions & Closures. pic.twitter.com/0DNqRblUTJ

— Oregon Forestry (@ORDeptForestry) June 29, 2021