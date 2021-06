Quién es Janet Von Schmeling, la misteriosa esposa de Drake Bell

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de que Drake Bell se dejó ver paseando con una mujer y un niño, se dio a conocer que se trataba de la familia del actor. La noticia tomó por sorpresa a los fans, quienes desconocían este dato de la vida personal del cantante. Y si quieres saber quién es Janet Con Schmeling, la esposa de Drake Bell, aquí te contamos un poco acerca de ella.

La mujer de 25 años es una actriz estadounidense y lleva casada con el músico tres años. Participó en la serie de comedia Painting Autumm cuando tenía 27 años y saltó a la fama por su papel de Tawny. Además de actuar frente a la cámara, formó una carrera como modelo.

Si bien no se sabe cuándo comenzó su relación con Drake Bell, se dice que desde el 2014 iniciaron su romance, sin embargo se habrían dado un tiempo antes de casarse, quedando como amigos y más tarde llegando al altar.

La originaria de Orlando, Florida, ha participado en cortometrajes para la televisión, además ha incursionado como manager y productora.

Entre otros trabajos que se le atribuyen está la serie Suspense, la película Dawning of the Dead, la producción para la tv Saturday on Earth y la serie How to survive high school.

Desde que se destapó su matrimonio con Bell, la actriz ha puesto sus redes sociales en privado. Y es que por mucho tiempo mantuvo un perfil bajo, por lo que la atención inesperada de los medios parecen haberla abrumado.

En redes sociales los fans se han encargado de recopilar publicaciones de la pareja.

Drake Bell está en el ojo del huracán luego de que se declara culpable por delitos contra menores. El artista había sido arrestado previamente sin embargo en aquella ocasión se declaró inocente.

Fue en el año 2017 cuando la víctima menor de edad sufrió el “incidente” con la ex estrella de Drake & Josh. Ocurrió en un club nocturno en Cleveland, Ohio. Un año después, la joven de entonces 15 años se presentó ante el departamento de policía de su estado en Canadá para reportarlo. Los jueces aseguraron que Bell violó su deber de cuidado y creó un riesgo de daño para la víctima.

