Tráiler de la Policía con juegos pirotécnicos ilegales hace explosión en Los Ángeles; hay al menos 9 heridos

Un vehículo pesado de la Policía de Los Ángeles que transportaba miles de libras de juegos pirotécnicos que habían sido confiscados hizo explosión la tarde del miércoles en un área residencial del sur de la ciudad, causando lesiones a varias personas.

Las autoridades dijeron que al menos 9 personas resultaron heridas. La confiscación de más 5,000 libras de pirotecnia había sido en una casa de la la cuadra 700 de la calle 27 cerca de la calle San Pedro.

La potente explosión fue captada en video ocurrió cuando una escuadra anti-bombas transportaba la pirotecnia. Por ahora se desconoce la causa del incidente que dañó casas y autos.

EXPLOSION! LAPD was disposing of illegal fireworks in South LA when the explosion occurred. At least 5 are injured. @KTLA @heli_CvP pic.twitter.com/99e9TzVtOr

— Ryder Christ (@RyderChristNews) July 1, 2021