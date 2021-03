Confirman dos muertos y tres heridos tras la explosión en área residencial de Ontario

La enorme e inesperada explosión del martes en una residencia de Ontario en la que almacenaban cientos de fuegos artificiales dejó un saldo final de dos muertos y tres heridos, además de al menos 45 personas evacuadas de sus casas.

La explosión se dio poco después del mediodía cerca de la intersección de Fern Avenue y Francis Street en Ontario y luego de horas caos en el área, el Departamento de Bomberos confirmó que dos personas perdieron la vida tras la explosión y otras tres resultaron heridas.

For residents in the evacuation area, the neighborhood will be closed for the night. For housing assistance, please go to De Anza Community Center (1405 S. Fern Ave) prior to midnight.

