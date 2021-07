Horóscopo de julio: ¿Qué traen los astros este mes para tu signo del Zodiaco?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES: Con Marte en la zona del yo, vas a estar emitiendo individualidad intensamente en todo lo que hagas. Tu energía no va a pasar inadvertida y tus propuestas van a ser escuchadas por otros con respeto. Consejo: no intentes convencer autoritariamente, date a conocer sin soberbia y los resultados laborales van a ser extraordinarios a partir del 18.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN: Una situación familiar no del todo fácil de poder abordar comienza a ceder. Charlas sensatas con los tuyos sanan y gestionan un motor de mejores condiciones donde prima la unión por sobre todas las cosas. Con amor se puede hasta con lo más difícil.

AMOR Y SEXO: Tu sexualidad y todo lo que intercambies con otros lo vas a hacer en modo trueque potente. Solo tienes que asegurarte un ir y venir emocional parejo sin confundir intensidad con conflicto.

EL DESAFÍO: Confiar en tu intuición.

LA OPORTUNIDAD: Tu maravillosa inspiración, sorprendiendo a todos.

TU ALIADO: Cáncer te recibe con amor.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES: La multifacética energía de Mercurio te va a proponer alternativas diferentes para cada decisión que tengas que tomar y una visión más amplia para tu tangible y consistente humanidad taurina. Esta vez, la seguridad te la va a dar el atreverte a experimentar movimiento constante. No te pierdas la posibilidad.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN: A partir del 19, novedades laborales perfectamente compatibles para seguir avanzando. Flexibilidad y confianza son la clave. Además, cambios en casa y situaciones que generan alegría familiar. El universo te propone levedad en todo.

AMOR Y SEXO: Un campo afectivo con deseo, pasión y adrenalina incluidas en donde no hay lugar para vínculos chupópteros que gasten tu energía vital. En los temas del amor, tu energía se sana con una compañía potente, amable y con un vínculo que va a ser muy transformador.

EL DESAFÍO: Enfoque frontal.

LA OPORTUNIDAD: Expansión en tus recursos sin aviso previo.

TU ALIADO: Piscis te muestra tu magia.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES: Con la Luna en seis, reflexividad y no hacer varias cosas a la vez es el camino adecuado para tu actividad laboral. Los esfuerzos de bajar el acelere no van a ser en vano. Si atiendes a los detalles, Júpiter va a seguir ampliando las mejores opciones trayendo los mejores resultados. La información excesiva y el acelere solo generarían desborde.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN: Marte marca, para ti, producción de ideas que generan abundantes recursos. Tu actividad rinde más en estos tiempos de cambio tan importantes y tan inevitables.

AMOR Y SEXO: Se equilibra tu campo emocional con la llegada de alguien que realmente te sorprende. Hasta podrías abrirte a sentir que este vínculo te habilita a comprometerte más con menos fobias. Si estás en una pareja de larga data, atrévete a explorar con tu amor lo que no exploraste antes.

EL DESAFÍO: Calmar la ansiedad.

LA OPORTUNIDAD: Se encamina un proyecto ambicioso.

TU ALIADO: Capricornio te da la pista de por dónde ir.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES: Un proyecto nuevo te garantiza más independencia económica. Manéjate claramente con quien decidas hacerlo para evitar posteriores malentendidos. Con ese cuidado, todo va a andar por los mejores carriles. Los resultados más notables llegan un poco más adelante, aunque desde el vamos la energía favorece todo emprendimiento.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN: Con Neptuno y Júpiter en Piscis, vas a tener atisbos muy claros de que es tu conciencia la que le da forma a todo lo que hay en tu campo. Sabiendo esto, ponlo en práctica; por ejemplo: imagina viajar a un lugar que te den ganas de conocer, imagina un encuentro memorable con alguien que extrañas o haz posible en tu mente algo que crees inalcanzable. La magia existe y está a tu alcance.

AMOR Y SEXO: Intenso y con una profundidad exquisita. Pero no te olvides de volver a ti, no te pierdas en el universo del otro.

EL DESAFÍO: Valorarte más, quererte mejor.

LA OPORTUNIDAD: Finaliza algo legal que creías eterno.

TU ALIADO: Piscis te adivina.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES: Con el Sol en doce y con la Luna en Escorpio, una información familiar sale a la luz. Comienzan a tener significado cosas que sentías (¿qué somatizabas?). Entender libera y sana.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN: Participas de un emprendimiento social que apunta a contribuir a un bien común. Por supuesto que esto implica energía y esfuerzo compartido, pero aun en un entorno que incluye a muchos, tu creatividad leonina va a brillar inevitablemente.

AMOR Y SEXO: Alguien altera tu ritmo cardíaco y tu pulso emocional. Sabe esto: si esa persona es del pasado, viene para que intercambies afecto de una manera diferente o para ponerle un broche final a una relación que no estaba del todo cerrada. Si es alguien que no conoces, no repitas lecciones aprendidas. Como sea, no va a haber lugar para el aburrimiento.

EL DESAFÍO: Encuentro íntimo transformador.

LA OPORTUNIDAD: Limpieza profunda en casa.

TU ALIADO: Virgo propone un cambio de óptica.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES: Con el Sol y Venus en la zona once, un caos creativo te incita a reinventarte. El universo te propone cambios en tu área laboral que te llevan a moverte hacia una nueva dirección. A partir del 15, el triple de esfuerzos, algo de paciencia y también premios por tu valentía y tu apertura.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN: Tu sistema de creencias, desafiado. Vas a estar rompiendo inhibiciones autoimpuestas que te impedían mover algunas fichas de lugar para atreverte a ir por más satisfacción en todo tu universo material. Una decisión económica excelentemente bien tomada.

AMOR Y SEXO: Con Venus en la zona más alta de tu mapa, vas a tener una panorámica sin distorsiones. Una cuota extra de compromiso con tu amor, pero primero haciendo una limpieza profunda de actitudes de ambos que bloquean y estancan la energía.

EL DESAFÍO: Dejar de controlar todo y a todos.

LA OPORTUNIDAD: Tu palabra poderosa sana.

TU ALIADO: Con el amor de Acuario, te sacudís de viejos esquemas.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES: Con Plutón en la base de tu rueda zodiacal y con Saturno en la casa del yo, un instinto visceral te va a llevar a enfrentarte sin temor a cualquier situación y persona que intente cerrarte el acceso a lo real. Por más intrincado que sea el camino, vas a desenmascarar lo que está por debajo de las apariencias.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN: Acumular no es la mejor estrategia a la hora de manejarte en los temas de dinero. Con la Luna en Escorpio en la zona de tus recursos, atrévete a romper el almidón de los planes perfectos y a soltar la inflexibilidad. Si no retienes, una energía poderosa puede transformar tu área económica con viento a favor.

AMOR Y SEXO: Con Venus en diez, una realidad clara y consistente para ti en el campo del amor; pero antes vas a necesitar ver bien con quién abrirte, en quién confiar y de qué manera hacerlo.

EL DESAFÍO: No resistirte a experimentar.

LA OPORTUNIDAD: Tu creatividad genera recursos.

TU ALIADO: Sagitario está dispuesto a compartir.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES: Con una sobredosis de determinación y coraje, vas a estar haciendo cambios en tu trabajo. Un nuevo equipo en lo laboral habilita mejores resultados, mejores condiciones y una energía compartida más luminosa. Además, el Sol en nueve pone tu mirada en horizontes geográficos lejanos.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN: No postergues charlas que están pendientes de llevarse a cabo con los de tu clan. Este es el momento perfecto para ordenar papeles, palabras no dichas y algunos rollos emocionales con la familia que están ahí guardados debajo de un manto de tranquilidad que no es del todo real. Postergar es llamar al descontrol.

AMOR Y SEXO: Coincidencias y afinidad con tu amor. En la intimidad, el buen humor es la clave. Tu pareja pone de relieve tu capacidad de resolución. Pero atento, no te pongas en el lugar de quien tiene la posta de todo dentro de la relación.

EL DESAFÍO: Hablar de tus miedos.

LA OPORTUNIDAD: Caminatas al aire libre.

TU ALIADO: Cáncer apoya tu moción.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES: Con tres planetas en el sector siete, el regalo va a ser saber qué decirles a otras personas con total sutileza (aun cuando lo que tengas que decir no sea liviano). El riesgo es que todo lo proyectes, que no puedas reconocer tus propias decisiones.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN: A partir del 14, cambios laborales resultan muy beneficiosos a nivel económico y lo más importante es que van a estar más en sintonía con quien genuinamente eres. En tu trabajo, una libertad que antes no podías expresar le va a dar rienda suelta a tu creatividad.

AMOR Y SEXO: Vas a estar viendo si en el vínculo en el que estás hay enganche o hay amor. Con claridad, vas a ponerle punto final a una relación que no va más para construir un tejido emocional más equilibrado. Si no estás en pareja, vas a estar viendo claramente qué tipo de relaciones atraes.

EL DESAFÍO: Enseñar para aprender.

LA OPORTUNIDAD: Administrar mejor tus finanzas.

TU ALIADO: Acuario te alienta a dar un paso importante.

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES: Con Mercurio en la zona del trabajo, van a aparecer varias posibilidades para elegir. Antes de avanzar en alguna dirección sopesa bien todas las alternativas. Tal vez optes, incluso, por dos caminos diferentes. Es tiempo de diversificar y de ampliar tu campo de acción. Las decisiones más importantes, a partir del 19.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN: Algo que vienes anhelando desde hace mucho tiempo comienza a dibujarse con más definición. Prepara tu mente, allí está la semilla de todo lo que se gestiona en tu mundo material. Felicidad compartida, proyecto compartido que no es inmediato, pero que ya tiene fecha de largada.

AMOR Y SEXO: Con tu amor, tranquilidad y equilibrio. Una cotidianidad emocional de a dos en la que no va a faltar sensualidad ni alquimia.

EL DESAFÍO: Meditar, escuchar en silencio tu mundo interior.

LA OPORTUNIDAD: Un universo amoroso y cooperativo está de tu parte.

TU ALIADO: Con Acuario, una investigación fascinante entre ciencia y mística.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES: Con la Luna en Escorpio en la zona del trabajo, vas a estar metiéndote a fondo en asuntos que requieren resolución inmediata. A partir del 15, llegan las respuestas que te van a permitir ver con claridad qué es lo que sucede en relaciones laborales que venían con algunos conflictos.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN: Júpiter y Neptuno facilitan la expansión en tus ganancias. Ambos planetas amplían y agrandan, pero ¡atención!, no te dejes envolver por el “sonido de sirena” de estas energías que también pueden expandir el desborde. Entonces, escucha las señales con los pies apoyados en tierra firme.

AMOR Y SEXO: Vas a tener la sensación de pertenecer a la misma red afectiva con quien estés intercambiando emociones y libido. No dejes de hacerle saber a esa persona que para ti la dependencia no es la vía por la que circula el amor.

EL DESAFÍO: Soltar las anteojeras.

LA OPORTUNIDAD: Ordenar tus ideas, tus palabras, tus cajones.

TU ALIADO: Leo amplía tu campo de generosidad.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES: Con Marte en la zona seis de tu rueda zodiacal, vuelves a tu eje. Con vitalidad y alegría, cada actividad de lo que representa tu universo cotidiano adquiere más significado. Además, renuevas algo en casa y cambia la energía muy favorablemente.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN: Vas a acceder a informaciones que se van a insinuar como muy atractivas y que abren tu interés hacia un nuevo campo en el área del conocimiento. Horizontes expansivos y abundantes van a estar a tu disposición en tu trabajo y en tus proyectos.

AMOR Y SEXO: Donde pones la emoción, pones la intención. Observa qué sucede en tu mundo vincular: pon tu mente en cambiar lo que desees cambiar sin esperar que los demás lo hagan por ti y un acercamiento feliz se va a materializar con alguien que va a lograr abrir tu corazón sin lastimarte.

EL DESAFÍO: Basta a los autoengaños.

LA OPORTUNIDAD: Una mezcla potente de extraordinaria intuición y sentido común.

TU ALIADO: Sagitario reverencia tu sabiduría.

Por Ana Bilsky

Te puede interesar: Mes de julio: evoca la energía del 7, ideal para manifestar alegría