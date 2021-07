Horóscopo: Qué le espera al signo de Sagitario en julio del 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES: Con tres planetas en el sector siete, el regalo va a ser saber qué decirles a otras personas con total sutileza (aun cuando lo que tengas que decir no sea liviano). El riesgo es que todo lo proyectes, que no puedas reconocer tus propias decisiones.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN: A partir del 14, cambios laborales resultan muy beneficiosos a nivel económico y lo más importante es que van a estar más en sintonía con quien genuinamente eres. En tu trabajo, una libertad que antes no podías expresar le va a dar rienda suelta a tu creatividad.

AMOR Y SEXO: Vas a estar viendo si en el vínculo en el que estás hay enganche o hay amor. Con claridad, vas a ponerle punto final a una relación que no va más para construir un tejido emocional más equilibrado. Si no estás en pareja, vas a estar viendo claramente qué tipo de relaciones atraes.

EL DESAFÍO: Enseñar para aprender.

LA OPORTUNIDAD: Administrar mejor tus finanzas.

TU ALIADO: Acuario te alienta a dar un paso importante.

