Elsa se convierte en el primer huracán de la temporada y puede amenazar a Florida la semana próxima

El huracán Elsa se fortaleció significativamente el viernes por la mañana, convirtiéndose en el primer huracán de la temporada 2021 en el Atlántico.

Here are the 5pm AST Key Message for Hurricane #Elsa now located in the eastern Caribbean Sea. New hurricane watches and warnings have been issued for portions of Cuba and Jamaica. More info: https://t.co/905zOAYiId pic.twitter.com/BtIY9YuvfP — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 2, 2021

Es la tercera tormenta de la temporada que amenaza la costa de Estados Unidos, acercándose potencialmente a la península de Florida la próxima semana, incluso alrededor del sitio del mortal colapso de condominios en Surfside, en el condado de MIami-Dade.

There is a risk of storm surge, wind, and rainfall impacts in the FL Keys and portions of the FL Peninsula early next week. However, the forecast uncertainty for #Elsa remains larger than usual, and interests in FL should monitor updates to the forecast. https://t.co/meemB5uHAR pic.twitter.com/3mn0ZpBeji — National Weather Service (@NWS) July 2, 2021

El huracán Elsa tiene vientos sostenidos de 85 mph, con ráfagas de hasta 105 mph, dijo el Centro Nacional de Huracanes. A las 5 pm. ET, la tormenta de categoría 1 corría hacia el oeste a 30 millas por hora, a unas 180 millas al oeste-noroeste de San Vicente.

UPDATE: @NOAA's #GOES16 🛰️continues to track the energetic #HurricaneElsa this afternoon, as it moves into the Eastern Caribbean Sea. For the latest: @NHC_Atlantic pic.twitter.com/Io109CFJha — NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) July 2, 2021

Huracán en el Mar Caribe

Está vigente una advertencia de huracán para la parte sur de Haití desde Puerto Príncipe hasta la frontera sur con República Dominicana, la costa sur de República Dominicana desde Punta Palenque hasta la frontera con Haití y Jamaica. Se emitió una alerta de huracán para varias provincias del este de Cuba.

Las advertencias de tormenta tropical están vigentes para Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Martinica a medida que la tormenta se aleja de las islas esta tarde, así como de Jamaica, la costa sur de la República Dominicana al este de Punta Palenque hasta Cabo Engaño y la costa de Haití al norte de Puerto Príncipe.

Está vigente una alerta de tormenta tropical para Granada y sus dependencias, Saba y San Eustaquio, la costa norte de la República Dominicana desde Cabo Engaño hasta la Bahía de Manzanillo, y las islas de Caimán Brac y Pequeño Caimán.

“Una advertencia de huracán significa que se esperan condiciones de huracán en algún lugar dentro del área de advertencia, en este caso en las próximas horas. Los preparativos para proteger la vida y la propiedad deben completarse rápidamente”, dijo el NHC en un aviso especial el viernes por la mañana.

Elsa es la quinta tormenta con nombre más temprana registrada, y esta temporada de huracanes se adelantó al ritmo establecido por la temporada de huracanes de 2020 que batió récords. El primer huracán de la temporada generalmente no se ve hasta el 10 de agosto, y la fecha promedio de una primera tormenta tropical suele ser el 9 de julio, reportó CNN.

Puerto Rico podría recibir hasta 3 pulgadas de lluvia

La trayectoria pronosticada para el huracán Elsa lo lleva al sur de La Española el sábado, trayendo condiciones de huracán al sur de República Dominicana y Haití. Es posible que se fortalezca aún más, antes de que llegue a tierra el sábado.

El domingo, se pronostica que el huracán se moverá sobre o cerca de Jamaica y Cuba, donde la interacción con la tierra podría debilitar el sistema hasta convertirlo de nuevo en una tormenta tropical.

Se pronostica que traerá de 4 a 8 pulgadas de lluvia el viernes a las islas de Barlovento y el sur de Sotavento, incluida Barbados, con localmente hasta 15 pulgadas.

Puerto Rico podría ver de 1 a 3 pulgadas hasta el sábado. Las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra serán posibles en áreas que experimenten fuertes lluvias.

Elsa podría afectar la búsqueda de víctimas del derrumbe

Para el lunes por la mañana, se espera que la tormenta gire más hacia el norte y podría pasar sobre Florida, muy probablemente el martes.

Existe una incertidumbre considerable con el pronóstico extendido, por lo que la parte exacta de Florida aún no puede precisarse. Casi todo el estado de Florida se encuentra en el cono de pronóstico, según NHC.

El huracán Elsa podría afectar los esfuerzos de búsqueda y rescate en el sitio del colapso del condominio en Surfside, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Jul 2 @ 2 PM – Hurricane #Elsa is moving west-northwestward at 29 mph as it enters the Caribbean Sea. Now is a great time to check your hurricane plan & gather supplies! Stay tuned to the latest on the storm through the holiday weekend. #flwx pic.twitter.com/V3phXElAkt — NWS Miami (@NWSMiami) July 2, 2021

El condado de Miami-Dade enfrenta el riesgo de fuertes lluvias y fuertes vientos de Elsa desde el domingo por la noche hasta el lunes por la mañana. El director de Manejo de Emergencias de Miami-Dade, Frank Rollason, dijo que tanto las personas como el equipo serían retirados del sitio si se pronostica un huracán o tormenta tropical en el área.