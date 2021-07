La nueva tormenta tropical Elsa se acerca al Caribe y se fortalecerá el fin de semana

El jueves se formó la tormenta tropical Elsa en el Atlántico, al este de las Antillas Menores, y se espera que se dirija hacia el Caribe el viernes, donde se han emitido advertencias para las Antillas Menores.

Los funcionarios de San Vicente y las Granadinas advirtieron a las personas que planifiquen posibles evacuaciones, ya que las pequeñas islas golpeadas recientemente por erupciones volcánicas masivas se preparan para posibles inundaciones y deslizamientos de tierra de la tormenta tropical Elsa, que giró hacia el este del Caribe el jueves.

Se espera que la tormenta Elsa continuará fortaleciéndose en las próximas horas, según el parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Here are the 5pm AST 1 July Key Messages for Tropical Storm #Elsa. Tropical Storm Warnings remain in effect for Barbados, Martinique, St. Lucia, and St. Vincent and the Grenadines.

