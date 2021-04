Videos muestran dos impresionantes erupciones volcánicas en la isla San Vicente en el Caribe

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El volcán La Soufriere en la isla de San Vicente, en el sureste del Caribe, entró en erupción dos veces el viernes, horas después de mostrar una mayor actividad sísmica y provocar una evacuación masiva de residentes y visitantes.

La agencia UWI Seismic Research que monitorea terremotos, volcanes y tsunamis en el Caribe Oriental, informó que la primera erupción del volcán La Soufriere ocurrió a las 8:41 a.m. hora local.

At 8:41 am this morning 9-4-21 an explosive eruption began at La Soufrière volcano in St. Vincent. This is a culmination of the seismic activity that began on April 8. The eruption is ongoing and more information will be shared as things progress. #lasoufriere #uwi #volcano #svg pic.twitter.com/C2zWrjPcpP — UWISeismic Research (@uwiseismic) April 9, 2021

San Vicente es la más grande de una cadena de islas en las Antillas Menores que componen el país de San Vicente y las Granadinas. La Organización Nacional de Manejo de Emergencias del país anunció la erupción del volcán La Soufriere.

La agencia de manejo de emergencias tuiteó que el volcán entró en erupción cuatro días antes del 42 aniversario de su explosión en 1979 y que las columnas de ceniza alcanzaron el viernes 20,000 pies de altura y que el viento las impulsó en dirección este. Las Granadinas también están experimentando la lluvia de cenizas del volcán La Soufriere.

Another explosion observed. The vertical ash column estimated to have gone approximately 4km into the atmosphere. We continue to monitor and update. #lasoufrière #volcano #svg #redalert #stilldangerous pic.twitter.com/anDIEb5lpD — UWISeismic Research (@uwiseismic) April 9, 2021

La segunda erupción fue más pequeña que la primera. Los videos muestran la segunda erupción:

The team was out conducting fieldwork on the Leeward coast when the 2nd explosive eruption began. We got the start of the eruption cloud as it began. Credit: @soufriere_hills , UWI Seismic Research Centre #LaSoufriere #svg #uwi pic.twitter.com/Yu7LDXdddv — UWISeismic Research (@uwiseismic) April 9, 2021

Hasta el momento no se han registrado más erupciones, informó en Twitter la agencia UWI Seismic Research que monitorea terremotos, volcanes y tsunamis en el Caribe Oriental.

There is no 3rd eruption. The 2nd one continues fed by successive pulses. We continue to monitor and update. #LaSoufriere #svg #uwi @NEMOSVG pic.twitter.com/NOwkqVlDMw — UWISeismic Research (@uwiseismic) April 9, 2021

Miles han sido evacuados desde el jueves

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, emitió el jueves una orden de evacuación para los que se encuentran en la “zona roja” de La Soufriere.

La agencia de Reducción del riesgo de desastres en San Vicente y las Granadinas (NEMO) dijo entonces que el volcán había mostrado mayores signos de erupción. La agencia informó que los esfuerzos de evacuación continuaban el viernes.

“La fuerte caída de ceniza ha detenido un poco el proceso ya que la visibilidad es extremadamente pobre. NEMO continúa respondiendo a los muchos desafíos del proceso”, tuiteó NEMO.

Las líneas de cruceros Royal Caribbean y Celebrity informaron que enviarían barcos a la isla para ayudar en la evacuación.

El gibienro local estimó que hay entre 15,000 y 16,000 personas afectadas por las evacuaciones de emergencia.

Las islas vecinas de Santa Lucía, Dominica, Granada, Barbados y Antigua se ofrecieron a acoger a evacuados.