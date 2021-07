España-Italia, las claves de la gran semifinal de la Eurocopa 2020

Tras el inicio de los cuartos de final de la Eurocopa 2020 este viernes, se definió una de las semifinales del torneo: España-Italia.

El conjunto ibérico consiguió un dramático triunfo frente a Suiza en tanda de penales 1-3 mientras que los italianos se impusieron a Bélgica 1-2.

