Luis Gerardo Méndez aplaude la apertura de la Academia de Hollywood con los latinos

Con la invitación que Luis Gerardo Méndez y otros latinos recibieron para formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que otorga los Oscar, el actor ve un paso más hacia la visibilización de la comunidad en el gremio.

La estrella de “Medios Hermanos”, que ha recaudado $3.2 millones de dólares en taquilla, fue convidado por la Academia hollywoodense, junto con otras figuras como Eiza González o Wagner Moura, a sumarse como votantes para la elección de los galardones que se otorgan anualmente.

“Me parece muy importante, y estoy sorprendido y muy agradecido. No pensé que fuera a pasar, y mucho menos tan pronto. (En la industria) el cinco por ciento de los personajes son latinos, y el 20 por ciento de la gente (en Estados Unidos) es latina. Yo me siento muy honrado de tener una voz en la Academia, creo que son, como dicen en EU, ‘baby steps’, o sea, pasos pequeños (hacia la pluralidad)”, dijo en enlace telefónico el actor de “Los Ángeles de Charlie”.

Hoy me invitaron a ser miembro de @TheAcademy.

Con estos nombres.

Un chamaco teto de Aguascalientes.

Chingarle y compartir.

Ahí está el detalle.

Nathan Lane.

WTF. pic.twitter.com/xDfGnLxJVu — Luis Gerardo Méndez (@LuisGerardoM) July 2, 2021

En plenas vacaciones, en la Riviera Maya, el mexicano se enteró de la invitación, por medio de un correo electrónico.

“Había apagado mi computadora, no había checado mails y me llegó de sorpresa. Y me encanta ver que está invitada Eiza, con quien hice mi primer novela hace como 20 años, y Wagner Moura, con quien he trabajado y recuerdo que teníamos conversaciones en cortes a comer, y hablábamos de lo importante de la comunidad latina en Hollywood”, recordó el actor.

“¡Qué bueno que no se queden en conversación de una cena y podamos votar!“, expresó Méndez, quien apenas terminó su participación en la serie “Los Enviados”, del director argentino Juan José Campanella.

El jueves pasado fue develada la lista de 395 invitados a votar, entre ellos, también se encuentran los tres mexicanos ganadores del Oscar por Mejor Sonido de este año: Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés.