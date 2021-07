Policía arresta a 8 hispanos y confisca 1.5 toneladas de juegos pirotécnicos en Irwindale

El Departamento de Policía de Irwindale, una ciudad en el área de Los Ángeles, informó el sábado de la confiscación de 1.5 toneladas (arriba de 3,000 libras) de juegos pirotécnicos ilegales y 8 personas arrestadas.

La investigación de un mes fue iniciada tras recibirse “tips” anónimos sobre la venta ilegal de la pirotecnia en Irwindale a través de sitios web.

El exitoso operativo se anunció tres días después de que la Policía de Los Ángeles confiscó más de 5,000 libras de pirotecnia en el sur-centro de L.A. antes de provocar una detonación que fue fallida y que dejó 17 heridos, incluyendo 10 oficiales del LAPD.

Los arrestos de las ocho personas -presuntamente todas hispanas- ocurrieron entre el 2 de junio y el 29 de junio y los nombres revelados son los siguientes:

A month long series of investigations by IPD Detectives resulted in 8 arrests for fireworks-related charges and the seizure of over 1.5 TONS of illegal and dangerous fireworks. See our Media Release for more details: https://t.co/Eeurgo8wdw pic.twitter.com/jwn7iU8Xb0

— Irwindale Police Department (@IrwindalePolice) July 3, 2021