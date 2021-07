“Fue un desastre mi carrera”: La autocrítica de Checo tras GP de Austria

Luego de terminar en la sexta posición del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 el mexicano Sergio “Checo” Pérez aseguró que su carrera había sido un completo desastre.

A través de la red social Twitter el piloto lanzó una fuerte autocrítica sobre lo sucedido en la competencia, luego que pasara del tercer puesto a la casilla número 10 por salirse de la pista.

“Fue un desastre mi carrera. Creo que en la primera vuelta con Lando fue más allá del límite, ya estaba adelante de él, habría frenado más tarde que él, ya tenía la posición y bueno me arruinó la carrera en ese momento, después con Charles una pena lo que pasó, estábamos ya con los neumáticos muy usados, intentó hacerme lo mismo en la frenada en la curva cuatro y frené lo más tarde posible, y lo mismo en la seis, una pena, no he visto los incidentes, no es la manera en la que me gusta correr“, dijo “Checo”.

Not the race I hope for our home race!

After the incident with Lando my race was very difficult.

I’m very sorry with Charles because that’s not the way I race, but we were on the limit of tyres, dirty air and very hot brakes.

I will move on and come back stronger! #AustrianGP pic.twitter.com/1SdmiYggKG

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 4, 2021