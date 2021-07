Video: El error que le quitó el podio a Checo Pérez en su carrera 200

El mexicano Sergio “Checo” Pérez terminó su carrera 200 en la Fórmula 1 en el sexto lugar del Gran Premio de Austria luego de ser penalizado por salirse de la pista.

Aunque el piloto de Red Bull terminó la competencia de quinto, la doble penalización de 10 segundos lo mandó al sexto puesto, quedando por debajo de Carlos Sainz de Ferrari.

El incidente de “Checo” ocurrió en la vuelta cinco, cuando intentó rebasar al corredor inglés Lando Norris de McLaren, quien le cerró el paso en una curva y ocasionó que el tapatío se saliera de la pista.

Para el momento el mexicano corría en el puesto tres y Norris en el segundo lugar. “Checo” intentaba ponerse detrás de su coequipero Max Verstappen, pero tras el hecho terminó en el puesto 10.

He's hit with a five-second penalty for his incident with Perez, and then loses second to Hamilton #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/IeglPyksR3

Por el hecho la Federación Internacional de Automovilismo anunció una investigación para determinar si Norris tuvo culpa en la salida de la pista de “Checo”.

El mismo ente regulador impuso una sanción de cinco segundos contra el de McLaren, lo que provocó que perdiera la segunda posición, que terminó siendo ocupada por Lewis Hamilton.

Contact between Lando and Perez on lap 5. Lando holds his line and holds on to P2 brilliantly. 💪

Perez drops back to P10.

Daniel now up to P9 too, what a start!👌#AustrianGP 🇦🇹 [Lap 7/71] pic.twitter.com/YJmCnLdRSh

