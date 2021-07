Sara Maldonado anuncia que entrará a quirófano para someterse a doble cirugía estética

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A través de una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, Sara Maldonado confiesa que se someterá a una doble cirugía estética.

“El 5 de julio será un día importante para mí y les agradezco sus buenas vibras y todo su amor“, con estas palabras la actriz compartió con sus seguidores que el próximo 5 de julio entrará al quirófano para realizarse dos cirugías, con las que pretende mejorar el aspecto de su cuerpo.

Luego de que circulara en redes sociales la noticia de la supuesta muerte de la estrella de televisión, utilizó sus redes sociales para bromear un poco con sus fanáticos: “Esas cosas me dan mucha risa, pero en algún punto puedes ser delicado si un familiar mío o alguien se la creyera, yo creo que les daría tristeza, pero bueno“, dijo Sara antes de entrar de lleno al tema de su visita al quirófano en la que se someterá a una doble cirugía estética.

Segura de querer transmitir la noticia con total transparencia en agradecimiento al apoyo que siempre ha recibido de sus fanáticos, la actriz de ‘La Reina del Sur’ reveló algunos detalles de la intervención quirúrgica, por lo que aprovechó para pedir buenas vibras y una velita para que todo salga bien.

“Estoy contenta. Mi cuerpo va a cambiar porque es una decisión que yo tomé que medité durante mucho tiempo”.

La actriz que ganó popularidad como protagonista de la telenovela ‘Corazones al límite’, reveló que a los 20 años se sometió a una cirugía para aumentar el tamaño de su busto, sin embargo ha decidido quitarse los implantes: “No me gusta satanizar los temas. Cada quien en su momento utiliza las herramientas que tiene para sentirse mejor. Mis prótesis tienen bastantes años y al final caducan“.

Y explicó que con ayuda de su propia grasita le van a acomodar “todo” para que vuelva a quedar en su lugar.

Pero eso no es todo, ya que, aprovechando el tiempo que tiene actualmente porque no está participando en algún proyecto, también le practicarán una lipoescultura para quitarle todos los “gorditos” de los que no se ha librado tan fácilmente con ejercicio ni con alimentación saludable.

“Me van a hacer una lipoescultura muy sencilla, digamos que me van a quitar todos esos gorditos”.

La actriz de 41 años confiesa que entrar al quirófano no fue una decisión fácil porque tenía muchas dudas al respecto, entre ellas la reacción de su público y en el mensaje que iba a transmitir; finalmente optó por hacer lo que a ella le hace feliz, siempre con sinceridad hacia las personas que la quieren, además porque probablemente se podrá ver un cambio físico considerable.

“Me voy a quitar las prótesis y mi cuerpo tiene la grasita suficiente para que quede, seguramente voy a quedar en una talla C, a mí me gustaría tener una talla B, pero va a ser lo que mi grasita natural sea, nada más ya no voy a tener las prótesis“, reiteró ante las dudas de sus fanáticos.