Rosie Rivera muestra el último regalo que le dio Jenni Rivera en medio de la polémica por la herencia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasado 2 de julio Jenni Rivera habría cumplido 52 años y a manera de homenaje, su hermana Rosie compartió con sus seguidores de redes sociales el último regalo que recibió por parte de “La Diva de la Banda”.

En medio de la polémica generada recientemente por la herencia que Jenni Rivera le dejó a sus hijos y la forma en que esta ha sido manejada por sus hermanos, Rosie Rivera recordó a la fallecida cantante el pasado viernes, día en que esta celebraría su cumpleaños número 52, con un video publicado en su canal de YouTube y retomado en Instagram, en donde mostró por primera vez el pequeño, pero significativo obsequio que le dio su hermana antes de morir, además compartió una reflexión acerca del amor entre hermanas, destacando la falta que Jenni le hace.

“El último regalito que me dio mi hermana no fue en mi cumpleaños, fue en noviembre. Lo he guardado con todo mi corazón“, explicó Rosie antes de mostrar el pequeño libro de reflexiones.

Aunque aseguró que prefiere guardar el regalo y pocas veces lo ha sacado para leer las frases que tiene en su interior.

“Es como un devocional que lo puedes leer cada día y la verdad no quiero terminarlo. En estos 8 años no lo he leído. Lo he sacado y lo he visto pero lo tengo súper guardado“, explicó ante 1.6 millones de seguidores.

Y accedió a compartir un fragmento que leyó justamente el día en que decidió compartirlo con sus seguidores.

“Te mereces lo mejor. Que todas las cosas buenas que tú has traído a mi vida se te devuelvan a ti”, se lee.

Rosie se mostró agradecida con el tiempo, consejos y regalos que Jenni le ofreció a lo largo de su vida, por lo que siempre se preguntó cómo podría bendecir a una mujer que parece que lo tiene todo.

La empresaria abrió su corazón para asegurar que las velas son otro detalle que por siempre le recordarán a su hermana, debido a que hicieron la promesa de encender una cada vez que hicieran una oración y mientras pensaran la una en la otra.

“Jenni era millonaria, pero igual daba los mejores regalos. Este (el libro de reflexiones) le costó 8.95 dólares hace 8 años, pero significa tanto“, detalló la empresaria.

Rosie finalizó su mensaje compartiendo unas amorosas palabras en homenaje a la cantante, quien perdió la vida el 9 de diciembre de 2012 al estrellarse el avión en el que viajaba.

“Le doy gracias a mi hermana y quisiera decirle hoy a mis 40 años de edad: ‘Hermana hoy más que nunca te amo, te necesito y gracias’“, comentó entre lágrimas.