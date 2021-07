Carlos Rivera no se queda callado y manda contundente mensaje a Daniel Bisogno por criticarlo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Daniel Bisogno es uno de los conductores que continuamente se mete en problemas debido a sus comentarios sin filtro en torno a figuras del espectáculo, en las que recientemente se vio involucrado el cantante Carlos Rivera, quien esta vez no se quedó callado y envió contundente mensaje al periodista.

Y es que, hace unos días, el conductor del programa de televisión Ventaneando criticó al originario de Huamantla, Tlaxcala, por la forma de sus cejas, asegurando “se le había pasado un poquito la mano” con el delineado.

“No lo critiqué, si lo amo!! Solo dije que se les pasó la mano con la ceja”

Como era de esperase, cientos de fanáticos se le fueron encima a Bisogno para defender a su ídolo. Sin embargo, fue el mismo cantante quien por primera vez dio réplica a un comentario de este tipo, y utilizando su cuenta oficial de Twitter compartió una enternecedora fotografía de su infancia en la que aparece posando con un suéter tejido en color rojo, con la que terminó por demostrar que sus cejas siempre han tenido la forma por la que Bisogno lo criticó.

“Mi querido Dani, aunque no lo creas NUNCA me he tocado la ceja. Así la tengo desde niño. No me encanta que esté tan arqueada y delineada, pero así es. Que le vamos a hacer. jajaja Te abrazo con cariño“, escribió el cantante mexicano.

Mi querido Dani, aunque no lo creas NUNCA me he tocado la ceja. Así la tengo desde niño. No me encanta que esté tan arqueada y delineada, pero así es. Que le vamos a hacer. 🤷🏻‍♂️ jajaja Te abrazo con cariño. pic.twitter.com/sELl3H24B4 — Carlos Rivera (@_CarlosRivera) July 2, 2021

El intérprete de “Me muero” y “Te esperaba” se ha distinguido por llevar una carrera impecable y fuera del escándalo, dejando su vida privada completamente alejada de los reflectores. Pero fue durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, en donde destapó que ya piensa en hacer crecer su familia, pues aunque por el momento no ha concretado la fecha de su boda con la conductora Cynthia Rodríguez, ya piensa en tener por lo menos dos hijos.

“Si se da antes ni modo, dos, por lo menos dos (hijos). La verdad es que todavía no pensamos mucho en eso (la boda) estamos muy tranquilos como estamos. Digamos que no hay urgencia, llevamos ya muchos años juntos y estamos muy felices así“, compartió con los reporteros que lo captaron llegando al aeropuerto Internacional de la Ciudad de México procedente de Miami, Florida.