“Chicharito” será chequeado por médicos ante posible lesión

Javier “Chicharito” Hernández no salió a jugar este domingo en el partido entre LA Galaxy y el Sporting Kansas City debido a una molestia en las pantorrillas, que mantiene preocupado al técnico del club y a la selección mexicana.

El delantero mexicano no se había perdido ninguno de los nueve partidos que ha disputado con su equipo, y presentaba un excelente rendimiento de cara al gol.

Sin embargo, en los últimos entrenamientos sintió molestias en las pantorrillas que no se disiparon, fue por eso que el cuerpo médico decidió no arriesgarlo y ponerlo en observación.

LINEUP CHANGE: Ethan Zubak replaces Chicharito in the #LAGalaxy lineup as a precautionary measure due to a calf issue. Victor Vazquez will serve as captain.

