“Si yo gobernara Florida, yo no hubiese dinamitado el edificio”, señala AMLO tras demolición del edificio Champlain Towers

Desde Palacio Nacional el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que si él gobernara Florida, no se hubiera permitido la demolición de la parte del edificio Champlain Towers que estaba en pie en Miami-Dade.

“Si yo gobernara Florida, yo no hubiese dinamitado el edificio. Y nadie allá dice nada. No es un asunto nada más técnico, es un asunto humano. ¿Cómo se rescatan 25 cuerpos, pero se declaran desaparecidos 120 y ayer se dinamita el edificio? ¿Que no se pudo a esperar a hacer todo?”, señaló desde el salón Tesorería.

El mandatario tabasqueño se preguntó el por qué “no apuntalaron” el edificio en ruinas para continuar con las investigaciones correspondientes.

“Que se iba a caer… ¿y por qué no lo apuntalaron? ¿no se podía?… Ustedes imaginen si nos pasa esto en México y la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum), un gobernador, desde luego con el visto bueno del presidente, dinamitan el edificio con 120 desaparecidos. ¿Cómo estaríamos ahora aquí?”, mencionó.

El presidente mexicano hizo este señalamiento tras cuestionar la forma en que los medios de comunicación tanto de México como de Estados Unidos y del mundo, manejan la información de los accidentes.

Puso de ejemplo lo ocurrido en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, donde en su reflexión, el diario estadounidense The New York Times hizo una investigación a profundidad de lo sucedido.

“Se metió hasta el The New York Times, porque eso es lo otro, esta crisis de actuación de los medios de información sesgada, tendenciosa no es nada más de México, es del mundo, la falta de ética”, dijo.

“Se mete con un reportaje el The New York Times. A mí me gustaría, con todo respeto, que se metieran (The New York Times) con un reportaje ahora que se cayó el edificio en Florida“, destacó.

“Ha eso me refiero cuando hablo de que es necesario una revisión a fondo para que el periodismo sea lo más profesional posible, lo más cercano que se pueda a la gente y lo más distante al poder, esté quien esté en el poder, y sea del país que sea”, recalcó.

El condominio Champlain Towers South de Miami-Dade, el cual la mitad se vino abajo la madrugada del 24 de junio y que este 4 de julio fue demolido en su totalidad, ha dejado hasta el momento 27 muertos y 118 desaparecidos.

