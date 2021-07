Impactante explosión de juegos pirotécnicos en una casa de Rialto, California, es captada en video

Una espectacular y peligrosa detonación de juegos pirotécnicos ilegales en una casa del sur de California fue captada en video y las autoridades se encuentran investigando el caso localizado en la ciudad de Rialto.

El video fue publicado en la página de Everything San Bernardino en Facebook y muestra las detonaciones y luces multicolores elevándose desde una casa y gente saliendo de ella a toda velocidad la noche del 4 de julio.

En otro video publicado en la misma página se ve el despliegue de juegos pirotécnicos vistos a la distancia. Parecía un show de pirotecnia, solo que éste ocurría en una sola casa y no un espacio grande y seguro.

La casa del incidente está sobre la cuadra 1300 de N. Chestnut Avenue. Rialto se encuentra entre las ciudades de Fontana y San Bernardino, en el Condado San Bernardino.

El peligroso incidente ocurrió pocos días después de una tremenda explosión de juegos pirotécnicos ilegales en el sur-centro de Los Ángeles, donde las autoridades encontraron 15 toneladas de pirotecnia y otros explosivos.

La Policía de Rialto dijo que la noche del incidente se encontró una gran cantidad de juegos pirotécnicos ilegales detonados y no detonados en el patio trasero de la casa, la cual sufrió tremendo daño estructural.

The @RialtoPolice @RialtoFireDept and county bomb squad officials are back at the #Rialto home where illegal fireworks caused damage to several homes. No arrests have been made yet. Still a ongoing investigation. pic.twitter.com/YnAnHD0OZp

— AlexVnews (@alexvnews) July 6, 2021