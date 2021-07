Hispano de Los Ángeles enfrenta cargos federales por transportar y almacenar 15 toneladas de pirotecnia ilegal

El hombre hispano que fue arrestado por posesión de juegos pirotécnicos que luego fueron fallidamente detonados por la Policía de Los Ángeles causando 17 personas lesionadas, ha sido detenido por las autoridades federales por traficar una masiva cantidad de pirotecnia ilegal.

Arturo Ceja III había sido arrestado el 30 de junio por el LAPD al confiscarse más de 5,000 libras de juegos pirotécnicos en su casa localizada en la calle 27th en el sur-centro de Los Ángeles, pero salió libre al día siguiente al pagar una fianza de $500,000 dólares.

Sin embargo, Ceja fue arrestado la tarde de este sábado por agentes especiales con cargos federales por transportar toneladas de explosivos que compró en Nevada sin tener licencia para hacerlo, incluyendo peligrosos artefactos caseros que fueron detonados por la Policía en el mencionado incidente.

Ceja permanecerá en custodia hasta que se presente el 6 de julio en una corte de distrito en Los Ángeles, indicó el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado.

