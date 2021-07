Robo en Neiman Marcus: captan el momento exacto en que nueve personas salen de la sucursal de San Francisco con mercancía

Por lo menos nueve personas son sospechosas de destrozar vitrinas, saquear y robar bolsos de marcas de lujo de la tienda Neiman Marcus de San Francisco después de que que un video logró captar el momento en donde los sospechosos salen corriendo el lunes de la sucursal con las manos llenas de mercancías antes de entrar en varios automóviles y huir de la zona.

Hasta el momento el Departamento de Policía de San Francisco no ha realizado ninguna detención relacionada con el incidente pero está analizando los videos y ha recabado el testimonio de los testigos para poder identificar a los autores materiales del atraco.

El almacén, que se caracteriza por vender exclusivos artículos de lujo, informó que en el atraco ningún cliente o colaborador resultó herido.

“La seguridad y el bienestar de nuestros asociados y clientes es nuestra máxima prioridad y nos alivia informar que nadie resultó herido en el incidente”, dijo un portavoz de la compañía quien afirmó que estaban cooperando con la policía.

Group dashes out of San Francisco Neiman Marcus store after handbag robbery and flee in awaiting getaway cars https://t.co/gAL2VriW78 pic.twitter.com/tpxMYYhLvh

— KTVU (@KTVU) July 6, 2021