Adiós a La Masía: El “Káiser” Rafa Márquez no entrenará al equipo juvenil del FC Barcelona

Rafa Márquez tenía todo acordado con el Fútbol Club Barcelona para tomar el mando del conjunto juvenil, integrándose a La Masía, cantera culé. No obstante, el acuerdo nunca se hizo oficial, y por los momentos no se convertirá en realidad.

El exfutbolista mexicano, hoy novel entrenador de fútbol, postergó su regreso al FC Barcelona a raíz de razones personales. Rafa Márquez debutó como estratega con el RSD Alcalá, club perteneciente a la tercera división del fútbol español, y renunció al equipo el pasado 22 de marzo.

Su retorno al Barcelona seguirá siendo cuestión de tiempo, y de disponibilidad. A pesar de la negativa del “Káiser” mexicano, ambas partes desean reencontrarse, especialmente después de que Joan Laporta volviera a convertirse en el presidente del club.

Rafa Márquez jugó 242 partidos con el Barcelona. Acumuló 13 goles, 12 asistencias y 52 tarjetas amarillas. Fue parte del histórico equipo que ganó el sextete.

❗Rafa Márquez return to Barcelona was postponed, due to personal reasons.

• Former player won't be coaching Juvenil A next season. #FCB #LaMasia 🇲🇽

