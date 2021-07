Black Widow: Adiós, Scarlett Johansson. Bienvenida, Florence Pugh

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Scarlett Johansson ya era una celebridad mundial cuando se enfundó por primera vez el traje de “Viuda Negra” en Iron Man 2 (2010), pero el personaje marcó su carrera la última década, con siete películas de los Avengers que ya se encuentran entre las más taquilleras de la historia del cine.

Ahora la actriz neoyorquina dice adiós a Natasha Romanoff con su propia película, “Black Widow”, que sin ser una historia sobre el origen de la espía rusa convertida después en vengadora –la trama principal transcurre después de “Captain America: Civil War” antes de “Infinity War” –, sí muestra momentos de su niñez y conecta con su oscuro pasado en la Unión Soviética.

A la vez que “Black Widow” cierra la etapa de Johansson, sirve para introducir al Universo Cinemático de Marvel (MCU) a la actriz británica Florence Pugh, que interpreta a Yelena Belova, otra “viuda negra” entrenada la Red Room soviética a la que seguro veremos en futuros films de la factoría Marvel.

Pudimos hablar con ambas actrices días antes del estreno de “Black Widow”, cuyo lanzamiento en cines y en Disney+ (viernes 9 de julio) se retrasó debido al coronavirus.

Pregunta: La película se rodó antes de la pandemia y su estreno se retrasó un año. ¿Cómo se siente que por fin se lance ahora?

Scarlett Johansson: Es extraño. Me había acostumbrado a que estuviera “en una lata” durante tanto tiempo, que cuando la gente me dice que la ha visto es un pre-estreno siento que aún es algo secreto que estamos ocultando. ¡No sé si estoy mentalmente preparada para dejarla ir! Pero definitivamente quiero que la vea todo el mundo.

Florence Pugh: ¿Estás preocupada?

S.J.: Me siento como si dejara a mi hijo en el autobús de la escuela por primera vez, jajaja. Estoy un poco preocupada, pero también emocionada.

P.: Es la primera película de la siguiente fase del MCU. ¿Sientes que Marvel toma una dirección diferente con esta película?

S.J.: Sí. Tratamos de hacer una película que pudiera sostenerse sola. Creo que lo logra. Tiene su propio look, estilo y sabor. Desde la coreografía de las luchas, las escenas de acción, la música, el color… todo.

P.: ¿Sientes presión?

S.J.: Por supuesto. Tengo que estar a la altura. Hay una competencia sana con varios de los otros Avengers. Quiero entregar algo que los fans aprecien realmente y les dé satisfacción. Así que sí: ¡presión!

P: Florence, ¿cómo se siente ser parte del universo Marvel?

F.P.: Ahora es maravilloso. Pero llegar no sólo a una película como ésta, sino al MCU, es algo grande, abrumador… Tenía miedo desde el primer momento de decepcionar a la gente, de no ser la Yelena que querían los fans. Una parte de mí estaba muy preocupada de lo que la gente fuera a pensar y decir. Pero la experiencia completa ha sido maravillosa, pura alegría. Y el hecho de que vaya a continuar es también muy emocionante… ¡y estresante!

P.: Scarlett, durante el rodaje en 2019 nos contaste que querías alejar a tu personaje de su hipersexualización en películas anteriores, especialmente “Iron Man 2”. ¿Crees que se logró en “Black Widow”?

S.J.: Creo que esta película es un viaje tan personal de Natasha… Por supuesto, ella es una mujer, es la suma de todas sus partes, sus facetas. Tiene deseos… No es que no sea un ser sexual, pero esta película la hicimos desde dentro. En aquella primera película (“Iron Man 2”) ella era un objeto. Aunque la película es acertada en otras cosas, el personaje era tratado como un objeto en la forma que son tratadas las mujeres y han sido tratadas siempre. Ahora han pasado 10 años y ha sido un despertar increíble para mucha gente. Ha tomado el tiempo que ha tomado, pero está bien. El estudio está ahora donde debe estar, se le hizo responsable y está abierto a escuchar y a colaborar. Independientemente de si le han obligado o no, es algo bueno. Es muy gratificante ser parte de ese proceso, después de haber empezado donde empezamos y terminar con esta película respondiendo a este asunto, creo con acierto. Me da mucha satisfacción.

P.: ¿Éste es el final de tu personaje, Scarlett?

S.J.: Creo que he hecho un gran esfuerzo. He estado 10 años puliendo este personaje. Creo que es bueno terminar en un punto alto, irse cuando la fiesta está en lo mejor. Si éste es mi último paseo en el carrusel, estoy contenta con eso. Estoy muy satisfecha con el trabajo que he hecho. Creo que puedo cerrar este episodio de mi carrera con tranquilidad.

Aquí puedes ver en video la entrevista completa: