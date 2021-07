David Schwimmer estaba “celoso” del mono con el que trabajaba en la serie “Friends”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Foto: Tibrina Hobson for The Rape Foundation / Getty Images

Una de las revelaciones que David Schwimmer realizó en el encuentro del elenco de la serie “Friends” -además del hecho de que había tenido un “enamoramiento” con su compañera de reparto Jennifer Aniston mientras grababan las primeras temporadas- era que odiaba trabajar con los monos capuchinos que interpretaban a Marcel, la mascota de su personaje, porque los animales estropeaban a menudo las tomas y los obligaban a empezar de nuevo.

Sus palabras no le han parecido nada buenas a Mike Morris, que se encargó de entrenar a los dos primates llamados Katie y Monkey que aparecían en la serie, y que ahora ha querido contraatacar alegando que el actor sólo se sentía inseguro acerca de su carisma en pantalla. “Simplemente no estoy de acuerdo. Si acaso era él quien echaba a perder el ritmo de trabajo, si vamos a ser sinceros”, afirmó en declaraciones al periódico The Sun. “Schwimmer no tenía ningún problema con los monos durante el primer par de episodios y estaba contento de que estuvieran allí. Pero la gente se reía mucho con ellos y creo que se puso celoso porque no era él quien les hacía reír”.

Por otra parte, al cuidador de animales no se le pasó por alto que David parecía “un poco amargado” por la presencia de los monos en el set, y considera que tampoco ayudó a mejorar la situación que se negara a ensayar. “Llegó a un punto en el que le molestaba mucho que el mono estuviera allí, obviamente tenía un problema y aún sigue hablando de ello”, añadió. Monkey, uno de los capuchinos con los que trabajó el reparto de “Friends”, murió recientemente de cáncer y Mike considera “despreciable” que David siga hablando mal del monito al día de hoy.

