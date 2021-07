No Te Va Gustar se dio gusto con ‘Luz’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mientras Emiliano Brancciari habla del disco más reciente de su banda, No Te Va Gustar, disfruta de un mate que se toma usualmente más temprano. Sin embargo, en esta ocasión se había desvelado trabajando en un video, y por consiguiente los rituales y costumbres mañaneros se tuvieron que recorrer para el mediodía.

“Usualmente me tomo un café primero y luego preparo el mate para el resto de la mañana”, dijo Emiliano, entre sorbo y sorbo, desde su casa de Montevideo.

El video en cuestión fue uno de varios que grabaron para “Luz”, el álbum más nuevo de la banda uruguaya y el primero con canciones inéditas desde “Suenan las alarmas”, de 2017.

“Desde entonces no teníamos un disco con canciones originales porque primero sacamos el disco de los 25 años y luego el acústico”, dijo el artista, vocalista y guitarrista de la banda. “También revisitamos canciones viejas”.

La idea original era grabar “Luz” en 2020: una sesión en julio y otra en noviembre, durante las ventanas que el grupo de ocho integrantes tenía mientras estaba de gira por varios países. Sin embargo, la pandemia llegó, hizo lo que hizo y No Te Va Gustar tuvo que olvidarse del tour.

“Y bueno, cuando pasó lo que pasó se nos abrió la ventana enorme”, dijo Emiliano. “Y el disco salió ganando”.

La banda de rock, reggae, salsa y otros ritmos, así como miembros de su equipo de producción, se reclutaron en una casa lejos de la capital uruguaya. Allá tuvieron todo el tiempo del mundo para hacer el disco que en teoría les iba a tomar unos cuantos días apresurados completarlo.

Para cuando el grupo se juntó a producir el disco, ya tenía seis meses sin tocar, seis meses que no convivía como estaba acostumbrado.

“Entonces ya extrañábamos esa convivencia”, dijo el cantante. “El habernos juntado a 200 kilómetros de Montevideo y estar conviviendo ahí quietos, sin la pesadez de los viajes, fue maravilloso”.

De ahí el nombre del disco, puesto que al haber estado tanto tiempo más de veinte personas juntas, “encontramos algo muy luminoso, que fue esa grabación”.

Las letras de las canciones fueron escritas algunas antes y otras durante la pandemia. A diferencia de “Suenan las alarmas”, las de “Luz” tienen que ver más con los sentimientos y con las relaciones interpersonales. Lo que se no se oirá, y esta decisión fue consciente, es el tema de la pandemia en los temas.

“Me puse como freno no escribir de esta situación”, dijo Emiliano, “porque no quiero que seamos nosotros los que te hagamos recordar este momento de la historia”.

Lo que sí se escucha en las canciones es la libertad de abordar los temas sin ningún temor, dijo Emiliano.

“Siento que ya no tengo miedo de nada ni de mostrar ningún sentimiento”, dijo. “No estoy pensando en quién la va a escuchar ni qué le va a parecer a quien la escuche; quizá al principio era más temeroso de lo que escribía, pero ahora no reparo en eso; sale como me sale por algo y no me interesan las crítica ni lo que vayan a pensar las otras personas; creo que gané libertad”.