Chivas se vacunó contra COVID-19 en Estados Unidos

Chivas de Guadalajara aprovechó su pretemporada en Estados Unidos para recibir la vacuna contra COVID-19. De esta manera, el Rebaño Sagrado cumplirá con sus compromisos amistosos además de proteger a los jugadores y demás integrantes del plantel.

A day after their game, the #Chivas stopped in for their @pfizer #vaccine @DHRhealth pic.twitter.com/TccQnREUq0

— Marcy Martinez (@MarcyMartinez24) July 9, 2021