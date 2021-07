Golfista argentino Ángel Cabrera fue sentenciado a dos años de cárcel por violencia de género

El golfista argentina Ángel ‘Pato’ Cabrera, campeón del Abierto de los Estados Unidos de 2007 y del Masters de Augusta en 2009, fue condenado este miércoles a dos años de prisión efectiva por haber ejercido violencia de género hacia su expareja, según la resolución judicial publicada por medios locales.

El golfista de 51 años ya tenía prisión preventiva desde enero porque había estado sin autorización de la Justicia tanto en Estados Unidos como en Brasil, donde fue apresado y extraditado.

🚨Angel Cabrera has been sentenced to two years in prison … 😳 pic.twitter.com/EDAxjTLSor

— NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) July 8, 2021