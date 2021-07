Derrumbe en Miami: sube a 86 el número de muertos y hay 43 desaparecidos

MIAMI – Los equipos de búsqueda en el siniestrado edificio residencial en Surfside, en el sur de Florida, rescataron otros 7 cuerpos el sábado, con lo que la cifra provisional de fallecidos por el derrumbe se eleva a 86.

“Este es un asombroso y desgarrador número que nos afecta a todos muy, muy profundamente. La magnitud de esta tragedia crece día a día”, manifestó este sábado en rueda de prensa la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Levine Cava agregó que la cifra de desaparecidos por el derrumbe se ubica hoy en 43 mientras que el número de personas localizadas se elevó a 211, en vista de la labor de los detectives que participan en este operativo y que ha permitido actualizar la lista de quienes residían en el edificio de 12 plantas.

En la que ha sido la única rueda de prensa del día en torno a este accidente, ocurrido la madrugada del pasado 24 de junio, la alcaldesa indicó que el número de víctimas mortales identificadas ascendió a 62, con 61 notificaciones a las familias que han perdido a algún miembro en este suceso trágico.

#UPDATE 73: We have identified ten additional victims who tragically and unexpectedly lost their lives in the Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/sxZu1nMxFR

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 10, 2021