Recuperan los restos de 15 víctimas del derrumbe en Surfside, se eleva a 79 el número de muertos

Los equipos de búsqueda recuperaron a 15 víctimas más en el colapso del edificio de condominios de Surfside, Florida, el viernes por la tarde, lo que elevó el número de muertos a 79, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en una conferencia de prensa el viernes por la tarde.

“Este es un número asombroso y desgarrador que nos afecta a todos muy, muy profundamente”, dijo Levine Cava.

Cincuenta y tres de las 79 víctimas han sido identificadas y otras 61 personas están potencialmente desaparecidas, dijo Cava.

#UPDATE 71: We have identified four additional victims that sadly and unexpectedly lost their lives in the tragic Surfside building collapse. Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/VqZpTIZZni

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 9, 2021