Otra ola de calor extrema en el Oeste amenaza romper máximos históricos

Es una preocupación común en los últimos años: las olas de calor extremo que azotan el oeste de los Estados Unidos.

Ahora, por tercera vez desde principios de junio, está en marcha una ola de calor que amenaza la vida.

Si bien no se espera que este evento sea tan sin precedentes como la ola de calor del noroeste del Pacífico la semana pasada, los récords históricos serán desafiados en las principales ciudades como Las Vegas, Fresno y Redding, California, según CBS News.

Esta última ola de calor llega inmediatamente después del junio más caluroso registrado en los Estados Unidos.

Un nuevo estudio publicado el miércoles muestra que la ola de calor del noroeste del Pacífico del 27 de junio al 29 de junio fue al menos 150 veces más probable debido al cambio climático causado por los humanos e, incluso en el clima caluroso de hoy, es un evento raro de 1 en 1,000 años.

El estudio, realizado por una colaboración de 27 científicos del clima, advirtió que si seguimos calentando el clima, olas de calor extremo como esa ocurrirán una vez cada 5 a 10 años a mediados de siglo.

Aunque el noroeste del Pacífico estará caliente en los próximos días, el núcleo de este último domo de calor se centra más al sur, sobre el desierto del suroeste y el sur de California.

California @NWS offices started to use Heat Risk about 5-6 years ago.

This upcoming heatwave has some of the most "very high" risk coverage in the Sacramento Valley that many of our meteorologists can recall.

Please be safe and prepare for the Excessive Heat! #CAwx #CAheat pic.twitter.com/7zfpAHsdMV

— NWS Sacramento (@NWSSacramento) July 8, 2021