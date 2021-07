Emiten “Alerta Flex” y piden a todos los californianos ahorrar energía eléctrica por ola de calor

Las autoridades de California emitieron una “Alerta Flex” para ahorro de energía eléctrica para todo el estado este viernes ante el embate de una nueva ola de calor.

La alerta, cuyo objetivo es restarle presión a la red eléctrica del estado y evitar posibles apagones y otros incidentes, es de 4 pm a 9 pm del viernes y supone que los usuarios no hagan uso de exceso de electricidad durante dichas horas.

Due to excessive heat across #CAwx , the @California_ISO has issued a statewide #FlexAlert for today, July 9, from 4-9 p.m. urging consumers to reduce energy use to help relieve stress on the #powergrid . Read the news release: https://t.co/IZoRMPdpQQ pic.twitter.com/q0usl1gFuG

El operador independiente de energía eléctrica de California, que el mes pasado emitió múltiples alertas similares por otra ola de calor, pide ajustar los termostatos de aire acondicionado en 78 grados F, apagar las luces que no se necesiten y no hacer uso de electrodomésticos como lavadoras y secadoras.

Se recomienda que las personas se hidraten bien, que eviten actividades al aire libre y, de vital importancia, no exponer a personas mayores o vulnerables ni tampoco mascotas, incluyendo no dejarlos encerrados dentro de vehículos.

En general, las temperaturas en el estado se han mantenido altas desde hace semanas y los expertos de clima pronostican que en los siguientes días los termómetros rebasarán con frecuencia los 100 grados F en muchas regiones del estado, tanto en el norte, como el centro y el sur de California.

Widespread DANGEROUS temperatures to impact the region through the weekend.

Sacramento Downtown will be within striking distance of its ALL-TIME record of 114°F.

We urge folks to take the necessary precautions to stay safe through this #heatwave. #CAwx #CAheat pic.twitter.com/g8g09eeyJs

— NWS Sacramento (@NWSSacramento) July 9, 2021