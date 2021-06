Avalancha de récords de calor en California y las autoridades extienden la alerta de la red eléctrica

Las autoridades de California anunciaron que la alerta de energía eléctrica continuará el viernes 18 de junio debido a la ola de calor extremo que esta semana está “rostizando” al estado.

La llamada “Alerta Flex” para reducir el uso de energía anunciada por California ISO será entre las 6 pm y las 9 pm del viernes en todo el estado. Una alerta similar estuvo en efecto este jueves entre las 5 pm y las 10 pm.

Por el momento no hay planes de ordenar cortes rotativos de energía eléctrica como ocurrió el verano de 2020, pero California ISO indicó que se seguirán monitoreando tanto las condiciones del clima como las condiciones de la red eléctrica para posibles medidas de emergencia.

La corporación operadora de energía eléctrica de California está pidiendo de nuevo al público sentar los termostatos en sus casas a una temperatura de 78 grados Fahrenheit o más de ser posible, evitar el uso de electrodomésticos, sobre todo los grandes como son lavadoras y secadoras, y obviamente apagar las luces innecesarias.

Esta ola de calor ha traído a California temperaturas en junio que normalmente se presentan en agosto y septiembre y en algunos casos se han implantado numerosos récords de calor.

Relacionado: Consejos para combatir la ola de calor que azota al oeste de EE.UU.

When it's HOT in #SoCal, hike Pet Smart – check current and forecast temps first. And seriously, who else just keeps their dogs home when it's this hot? #HeatSafety #CAwx #SoCal pic.twitter.com/vsSVbzSgG6

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) June 17, 2021