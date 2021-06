Declaran alerta eléctrica para este jueves en el estado de California por ola de calor

La corporación operadora de la red eléctrica del estado de California ha emitido una alerta para que los usuarios ahorren energía lo más posible este jueves y así evitar riesgos de que la red sufra un colapso en medio de esta ola de calor.

La llamada “Alerta Flex” de California ISO es tanto para residentes como negocios y estará en efecto de las 5 pm a las 10 pm del jueves, que se espera sea el cuarto día seguido de exceso de calor en el estado.

El martes se rompieron numerosos récords de temperatura en la fecha, sobre todo en ciudades del sur de California.

The California #ISO issued a #FlexAlert tomorrow from 5 to 10 p.m., encouraging consumers to reduce their energy use to help relieve stress on the grid. Go to https://t.co/VB7dql84XI for conservation measures. pic.twitter.com/Pb8OnMVbMU

— California ISO (@California_ISO) June 16, 2021