¿Deben las personas vacunadas usar o no mascarillas?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Expertos médicos coincidieron en que aún vacunados, debemos mantenernos con la mascarilla puesta para proteger a otros, porque la mitad del país no está inmunizada contra Covid-19. Incluso en algunas áreas de Los Ángeles, la tasa de vacunación es muy baja.

Durante la videoconferencia: “Ponerse mascarilla o no. Esa es la pregunta” ofrecida por Ethnic Media Services, el doctor Eric Feigl Ding de la Federación de Científicos Estadounidenses (Federation of American Scientists) dijo que los estudios del Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) muestran que las mascarillas ayudan y las de tela sirven para controlar la propagación, pero no son suficientes buenas para evitar la inhalación de partículas de aerosol. “Pero si usas una mascarilla doble de tela, se hace una gran diferencia. Así que las mascarillas definitivamente funcionan”.

Pero aún son mejores las mascarillas N95 que una mascarilla sola. “El asunto es si las personas vacunadas deben usar o no mascarillas. Habrá que considerar a la variante Delta que es más rápida y fuerte, y dos veces más transmisible que otras viejas cepas y 50 más que la variante Alfa. Delta básicamente es más rápida, más severa y es muy evasiva de la vacuna cuando solo tenemos una dosis”.

Sin embargo, la importancia de mantenernos con mascarillas aún vacunados es para proteger a otros, porque la mitad del país en algunas partes no se ha inmunizado. “En algunos estados, solo el 30% está vacunado y en algunos condados, son menos del 20%”.

Pero además algunos estudios en Singapur han demostrado que la gente vacunada la puede transmitir, y en Australia se descubrió que el contagio puede ocurrir al rozar en tan solo cinco segundo a una persona.

“Por eso es que es increíblemente preocupante porque puede transmitirse a gente vulnerable y a los niños que no están vacunados. De ahí la urgencia que los vacunados se pongan la mascarilla en el condado de Los Angeles para nuestra propia protección porque hay mucha gente no vacunada”

El doctor José Pérez, director médico del South Central Family Health Center de Los Ángeles, dijo que aún la gente vacunada está en alto riesgo de desarrollar la variante Delta, por eso deben usar mascarillas cuando quieren estar en grandes grupos.

“Además de eso, tenemos tasas de vacunación muy bajas en algunas de las áreas de Los Ángeles. Donde trabajo, por ejemplo, solo alrededor del 40% de la población está vacunada, lo que significa que 6 de cada 10 personas con las que cruzo al dar la vuelta de la clínica no se han vacunado”.

Entonces señaló que todas esas personas estarán expuestas al Delta. “Mi recomendación para todos en el área sur de Los Ángeles es usar una mascarilla en especial en espacios donde no sea posible mantener una distancia de cinco a seis pies de otras personas así como en los supermercados y el transporte público”.

Observó que las pautas del CDC son para todo el país, pero se tienen que adaptar en función de cada área. “El mensaje es claro, debemos usar mascarillas”.

El doctor Ben Neuman, jefe de virología del Global Health Research Complex en la Texas A&M University, dijo que Texas es el hogar de dos de los grupos de subvacunación identificados recientemente en los Estados Unidos.

“Honestamente, eso pone a Texas como un riesgo para el resto del país y que sea un lugar peligroso en general”.

Las mascarillas, indicó, son bastante efectivas porque reducen la posibilidad de infección entre el 99 y el 100% comparado con otras medidas como el desinfectante de manos.

Y aunque parece que la mayor parte del aumento de casos que hemos visto en tres semanas en EE UU, de acuerdo a las pruebas hechas, es atribuible a la variante Delta, enfatizó que las herramientas para detenerla son las vacunas y mascarillas. “La dificultad está en convencer a la gente de hacer lo correcto”.

El doctor Ding dijo que no está contento de que el CDC diga con base en la transmisión local comunitaria, que aún cuando no hay reglas para el uso de mascarillas y vacunas, la calidad del aire y las pruebas, los niños pueden regresar a las escuelas.

“Eso es renunciar a su responsabilidad y prevención porque sabemos que los niños contagian a sus padres. Hay estudios en Dinamarca que muestran que entre más menores hay en la casa, más riesgo de infección para los adultos”.

Y hemos visto, apuntó que donde se ha eliminado la obligación de la mascarilla para los niños en las escuelas, los casos han aumentado de inmediato como en Israel, Inglaterra y Escocia.

“Por eso necesitamos hacer que los niños usen mascarillas. Y más que eso, necesitamos ventilación y desinfectar el aire en las escuelas porque no siempre podemos abrir ventanas en los salones de clases; y en algunos lugares, no se abren”.

Recordó que el virus se transmite por el aire y se disipa en un cuarto. “Necesitamos ventilación y filtros desinfectantes en las escuelas. Estos son las mejores cosas en ausencia de la vacunación, y tengo muchas esperanzas de que para finales de septiembre y principios de octubre, contemos con autorización de emergencia para vacunar a los niños de 5 a 11 años”.

Mientras tanto, señaló que no podemos decir que los niños están inmunes al Covid porque no es cierto. “Uno de cada 12 niños lo adquieren. Eso no es aceptable”.

El doctor Neuman confesó sentirse frustrado porque dijo que como doctor no puede forzar a nadie a usar mascarillas. “Todo lo que puedo hacer es dar recomendaciones y al final del día, es el individuo quien tiene que tomar la decisión. Ojalá escuchemos el consejo correcto desde la perspectiva de la ciencia, pero cada estadounidense está escuchando diferentes voces y escoge lo que le suena correcto en su cabeza. Ojalá el CDC sea más agresivo”.