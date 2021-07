Policía de Denver arresta a cuatro personas que pretendían realizar tiroteo en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas

La policía de Denver arrestó a cuatro personas que se encontraban hospedadas en el Hotel Maven y que presuntamente pretendían realizar un tiroteo durante el Juego de las Estrellas de Béisbol que se realizará este 13 de julio en el estadio Coors Field.

De acuerdo con los primeros reportes, fue una empleada doméstica del hotel quien alertó a las autoridades de la presencia de los hombres armados, informó el medio local Denver7.

La policía que temía que el tiroteo fuera similar al perpetrado en Las Vegas el 1 de octubre de 2017 donde murieron 58 personas, encontraron al momento de la detención 16 armas largas, chalecos antibalas y más de mil municiones en una de las habitaciones.

Para llevar a cabo la detención, los equipos SWAT cerraron las entradas y salidas del Hotel Maven así como Wazee Street para que los investigadores pudieran hacer una inspección exhaustiva en busca de más armas y presuntos implicados.

En el lugar fueron detenidos cuatro personas, tres hombres y una mujer, además de asegurar dos vehículos, informó en un comunicado de prensa la policía local.

“La investigación y los arrestos fueron el resultado de una pista del público, que sirve como un excelente ejemplo del papel fundamental que juega la comunidad en la seguridad pública”, señaló la policía en el boletín de prensa.

Update regarding the ongoing investigation from Friday night in the 1800 block of Wazee St. Please contact @CrimeStoppersCO at 720-913-7867 if you have any information regarding this case. pic.twitter.com/HbOE6M5oQH

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) July 11, 2021