AMLO insiste en que bloqueo a Cuba no debería existir y dice que hubo “difusión inusual” sobre las protestas en la isla

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que la crisis por la que atraviesa Cuba se atribuye en mayor medida al bloqueo comercial que se mantienen en la isla por parte de Estados Unidos.

“Están atravesando una situación difícil que yo atribuyo básicamente al bloqueo. No es posible que nadie les pueda vender, o que si una empresa tiene alguna relación con el gobierno de Cuba es sancionada o que se prohíba a viajar a Cuba, esas cosas que no deberían de existir, porque además los ciudadanos del mundo somos mayores de edad y deben de dejarnos en libertad plena completa para ir y caminar libremente por todos los países del mundo, sin limitaciones haciendo siempre el bien y actuando con responsabilidad”, dijo.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano reiteró que es “violatorio de los derechos humanos” que se mantenga el bloqueo comercial en la isla.

“Quienes se oponen a que se quite el bloqueo deberían de reflexionar sobre eso, porque no se debe aislar a nadie no se debe cercar a nadie, tiene que haber libertad plena y no se debe actuar de esa forma. Diría que es violatorio de los derechos humanos, y contrario a lo que es la fraternidad universal, entonces esa es mi postura y que no haya injerencias, que se respeten los principios de no intervención de autodeterminación de los pueblos”, comentó.

El presidente mexicano asegura que la mayoría de los países del mundo se pronuncian por que se levante el bloqueo a Cuba, sin embargo, dijo, en la Organización de las Naciones Unidas los votos que son en contra del bloqueo son vetados.

“Naciones Unidas (ONU) cuando se trata este asunto, la inmensa mayoría de los países representados vota en contra del bloqueo pero una mayoría muy significativa, entonces, son muy pocos los que votan en contra y a favor del bloqueo, y como son votos que no solo cuentan sino pesan, se convierten en vetos y por eso no procede el que la mayoría esté a favor de que se quite el bloqueo”, mencionó.

Andrés Manuel López Obrador dijo que en las protestas del domingo en Cuba, hubo una “difusión inusual” por parte de los medios de comunicación.

“Por ejemplo el asunto de la Habana del domingo tuvo una difusión inusual, pregunto, ¿se ha informado de esa manera del lamentable asesinato del presidente de Haití y de su esposa, y de todo lo que se está sabiendo sobre este asunto tan lamentable?, ¿se difundió igual que lo del domingo lo que sucedió en Chile, lo que está pasando en Perú, lo que se vio en manifestaciones en Colombia? ¿los mexicanos tenemos así esa información amplia?, ¿los medios convencionales de México se ocuparon de todo en equilibrio?, lo que diga mi dedito (no)”, afirmó.

El presidente tabasqueño nuevamente criticó al organismo Artículo 19 por difundir un tuit donde se publicó una fotografía que no correspondía con el malecón de la Habana.

“Lo único que me llamó la atención que me brincó es de que este grupo Artículo 19, que está financiado en México por Estados Unidos, por una agencia de Estados Unidos que cobran en la embajada de Estados Unidos, este grupo Artículo 19 que se ha dedicado a atacarnos, dio a conocer el domingo un mensaje en apoyo a los actos de protesta y puso una foto de una gran manifestación, nada más que no era en la Habana sino en Egipto, si parece el malecón de la Habana pero no, es Egipto”, reiteró.

López Obrador calificó como “un truco” el actuar de Artículo 19 por difundir en un primer momento en twitter una imagen de Egipto, misma que no correspondía con la Habana, y que después se disculparan por el error cometido.

“Ayer que lo denuncié alegaron de que ya lo habían corregido pero eso es un truco, eso los que estudian comunicación, a los jóvenes, ¿qué es lo que queda primero?, esto, y luego corrigen, es un truco, hay hasta dichos sobre esto, ‘golpe dado ni Dios lo quita´, y hay uno más apegado a el ejercicio de este tipo de periodismo según el cual cuando ´la calumnia cuando no mancha tizna´, entonces aclaran, ofrecen disculpa, sí, nada más que la imagen ya se reprodujo”, afirmó.

El titular del ejecutivo mexicano reiteró su llamado de apoyo al gobierno cubano en caso de requerir ayuda humanitaria.

“Se está viendo, desde luego nosotros no queremos jugar un rol protagónico en nada, solo actuar cuando es necesario y para ayudar, y siempre buscando el diálogo y la no confrontación y los acuerdos, sin embargo se planteó al gobierno de Cuba que si ellos lo solicitaban nosotros apoyábamos con ayuda humanitaria”, apuntó.

Por su parte el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó que México se encuentra en comunicación con el Gobierno de Cuba por si se requiere enviar apoyo humanitario a la isla.

“El día de ayer hable con el canciller con mi homólogo de Cuba para establecer comunicación y a nombre de toda la comunidad ver que es lo que se puede hacer o que es lo que sería más necesario para apoyar desde el punto de vista más humanitario a Cuba, entonces estamos en esa comunicación por convicción de la política exterior mexicana”, señaló el canciller mexicano.

