AMLO ve intervencionismo extranjero en protestas de Cuba y dice que cancelando el bloqueo se ayudaría a la isla

Desde Tabasco, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció por resolver las protestas en Cuba mediante el diálogo, además de rechazar la violencia y el intervencionismo extranjero.

“Quiero expresar mi solidaridad con el pueblo cubano, creo que debe buscarse una salida mediante el diálogo sin el uso de la fuerza sin la confrontación sin la violencia y tienen que ser los cubanos los que decidan, porque Cuba es un país libre, independiente y soberano, no debe de haber intervencionismo”, señaló.

“No debe de utilizarse la situación de salud del pueblo de Cuba con fines políticos, eso debe quedar de lado, nada de politización de campañas mediáticas, que ya se está dando a nivel mundial, hay muchos países con problemas en América Latina, en el Caribe, no es solo el caso de Cuba, sin embargo llama la atención que ha habido un despliegue informativo inusual, desde luego promovido por quienes no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba, es obvio no hay que politizar el asunto y no hay que utilizar de bandera el apoyo humanitario para interferir en asuntos que solo corresponden en resolver a los cubanos”, comentó.

El mandatario mexicano precisó que ve un claro intervencionismo extranjero mediante grupos y medios de comunicación. Puso de ejemplo la organización Artículo 19 que, según datos mostrados en sus pasadas conferencias mañaneras, está financiado por la embajada de Estados Unidos.

“Yo veo que están interviniendo, por ejemplo, ayer vi un mensaje en redes sociales de un grupo que se llama Artículo 19, que es una asociación periodística financiada en México por el gobierno de Estados Unidos, por la embajada de Estados Unidos, y ayer casualmente esta organización que ya hemos denunciado nosotros en esta conferencia, sacó una foto y esto es solo una muestra de lo que hicieron a nivel mundial, de la gran difusión de quienes no están de acuerdo con el gobierno de Cuba”, dijo.

Durante su conferencia mañanera desde el estado de Tabasco, Andrés Manuel López Obrador presentó y leyó un tuit de Artículo 19, donde esta organización de periodistas “rechaza el llamado a la confrontación hecha por el presidente de Cuba”.

“Primero, ¿quiénes son ellos para hacer estos juicios? ¿cómo una organización de un gobierno se sitúa por encima de todos y define una postura política?, además si tiene que ver con el periodismo, si tiene que ver con la información, que se debe de transmitir con objetividad, con profesionalismo, sin sesgos, no de manera tendenciosa, pues miren que esto es lo que aparece como imagen y resulta que la imagen no es de la Habana, es creo de Egipto, un montaje, esto no, la mentira no, la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria y deseamos de todo corazón que las cosas se resuelvan en paz en Cuba y con respeto a la soberanía del pueblo cubano“, expresó.

⚠️ ARTICLE 19 rechaza el llamado a la confrontación hecha por el presidente de #Cuba 🇨🇺, @diazcanel, en abierto desacato a los estándares internacionales de los derechos a la manifestación y libre expresión, poniendo en riesgo la integridad de las personas manifestantes. 🧵 — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) July 12, 2021

¿Cuál es el intervencionismo que ve el presidente @lopezobrador_? El de Artículo 19. Dice que la organización se ha dedicado a atacar su gobierno y ayer hicieron "juicios" al gobierno cubano con una imagen que no es de La Habana, es "un montaje". pic.twitter.com/9Wc4uBbQ9r — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 12, 2021

Andrés Manuel López Obrador señaló que si se quisiera ayudar a Cuba se debería de levantar el bloqueo comercial que persiste en la isla por parte de Estados Unidos.

“La verdad es que si se quisiera ayudar a Cuba lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo, eso sería un gesto verdaderamente humanitario”, afirmó.

“Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado, eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos, no se puede crear un cerco a todo un pueblo por razones políticas y por cualquier razón, nadie puede nadie tiene derecho a tomar esas decisiones que afectan a los pueblos”, apuntó.

El presidente mexicano insistió que existe dos maneras de solucionan la crisis por la que atraviesa Cuba: levantando el bloqueo comercial a la isla y con ayuda del mundo.

“Eso es un asunto de política interna de Cuba, yo lo que deseo y lo digo con sinceridad es que no haya confrontación, no haya violencia y que sin injerencias del extranjero los cubanos resuelvan sus discrepancias, y si el problema se origina por la falta de alimentos y de atención médica y de vacunas, hay dos maneras de resolverlo, una cancelando el bloqueo que es injusto e inhumanitario, primero, y segundo que los países del mundo ayuden a Cuba de manera humanitaria sin fines políticos como estaríamos dispuestos a hacerlo nosotros, si ellos lo solicitan pueden contar con nosotros”, precisó.

El mandatario tabasqueño dijo que instruirá al Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, para que esté “pendiente” en caso de que el pueblo de Cuba solicite ayuda humanitaria.

“Estamos dispuestos a enviar alimentos, estamos dispuestos a enviar vacunas y medicinas, porque también quiero que quede claro y de manifiesto de que cuando nosotros recientemente tuvimos un agravamiento de la pandemia y no teníamos médicos para atender enfermos de COVID, hablamos al gobierno de Cuba y nos enviaron médicos y enfermeras, cientos de médicos que salvaron vidas en nuestro país, entonces amor con amor se paga como decía José Martí, siempre nosotros vamos a ser solidarios con Cuba y con todos los pueblos del mundo, esa es nuestra política exterior”, aseguró.

