Californianos que declaran impuestos recibirán nuevo cheque bajo el paquete de ayuda económica de Gavin Newsom

Cheques de $600 dólares para contribuyentes de California con ingresos de $75,000 dólares o menos destacan en el plan de recuperación económica firmado la noche del lunes y anunciado este martes por el gobernador de California. El paquete completo es de alrededor de $100,000 millones de dólares.

Más ayuda para pagar la renta y los servicios de vivienda para quienes han sido directamente impactados por la pandemia y ayuda para pequeños negocios son otros componentes del paquete que la oficina del gobernador Newsom dijo que es el más grande en la historia de California.

“California se está recuperando de esta pandemia porque lo respaldamos”, dijo Newsom el martes al visitar un centro comunitario de El Sereno, en Los Ángeles, según un comunicado.

“Es con ese espíritu que hemos utilizado el superávit histórico de California para realizar inversiones históricas. En asociación con la Legislatura, estamos brindando ayuda directa a las familias con dificultades y dinero en los bolsillos de los propietarios de pequeñas empresas en todo el estado”, agregó el gobernador.

The $100 billion #CAComeback Plan is the largest recovery plan in the nation.

It will provide relief to those that need it most while addressing our most persistent challenges to ensure every California family – regardless of their race or zip code – can thrive. pic.twitter.com/J1F3n88dLL

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) July 13, 2021